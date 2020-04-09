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الرئيسية | رياضة | عبد الحميد يتصدر قائمة أفضل 10 مدافعين بفرنسا

عبد الحميد يتصدر قائمة أفضل 10 مدافعين بفرنسا

عبد الحميد يتصدر قائمة أفضل 10 مدافعين بفرنسا
أوعنا بلعيد
الخميس 09 أبريل 2020 - 10:29

اختير الدولي المغربي يونس عبد الحميد، لاعب ستاد ريمس، أفضل مدافع مركزي في "الليغ 1" خلال الموسم الحالي قبل توقفه بسبب الإجراءات التي فرضتها الحكومة الفرنسية بغية الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، على غرار ما حصل في العديد من الدول الأوروبية.

واستعرضت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، في تقرير لها، قائمة تضم أفضل 10 مدافعين مركزيين في مسابقة الدوري الفرنسي هذا الموسم، جاء على رأسهم المدافع المغربي يونس عبد الحميد عقب الأداء الكبير الذي بصم عليه في الخط الخلفي لناديه، سواء بالموسم الحالي أو المنصرم.

وقالت الصحيفة الفرنسية ذائعة الصيت إن المغربي قلب الدفاع ساهم في بقاء ناديه بالقسم الممتاز الموسم الماضي، ويشكل جدارا صلبا يصعب اختراقه منذ بداية منافسات الموسم الحالي، وهو ما خول له الحصول على 5.71 نقطة كأفضل مدافع مركزي في "الليغ 1" متفوقا على العديد من النجوم.

وجاء في المركز الثاني المدافع البرازيلي غابرييل، لاعب ليل، بعدما حصل على 5.57 نقطة، الذي بات مطلوبا بقوة في الدوري الإنجليزي بفضل تميزه.

وحل ألكسندر جيكو، مدافع ستراسبورغ، في المركز الثالث بعدما نال 5.52 نقطة، وهو الذي قدم خلال الانتقالات الماضية من نادي كاين مقابل أربعة ملايين يورو ويعتبر أحد اللاعبين الأساسيين في خطط المدرب تييري لوري الذي يوظفه كذلك كلاعب وسط.

وكان المركز الرابع من نصيب البرازيلي تياغو سيلفا، قائد باريس سان جيرمان، بعدما نال 5.5 نقاط خلال 30 مباراة لعبها هذا الموسم الذي سيكون الأخير له بقميص بطل الدوري بعدما بلغ من العمر 35 سنة.

وجاء المدافع الشاب أكسيل ديساسي، لاعب ريمس، في المركز الخامس بتقييم بلغ 5.44 نقطة؛ إذ أثبت الكونغولي البالغ من العمر 22 سنة نفسه ويعتبر من اكتشاف الموسم ويشكل ثنائيا صلبا مع زميله المغربي عبد الحميد.

المركز السادس كان من نصيب حسن كامارا، مدافع ريمس، الذي حصل على 5.44 نقطة، والذي يعتبر لاعبا مهما في ناديه منذ التحاقه به موسم 2015. وقد تألق هذا الموسم وتمكن من تسجيل هدفين، وتلقى عدة عروض في الميركاتو الشتوي.

مدافع أولمبيك مارسيليا الكرواتي الشاب دويي كاليتا كار جاء في المركز السابع، بعدما نال 5.43 نقطة، حصل عليها جراء تألقه في الخط الخلفي وتشكيله لثنائي قوي مع زميله ألفارو غونزاليز ذي الخبرة الطويلة.

وحل الألماني نيكولاس بالوا، مدافع نانت، في المركز الثامن بتقييم 5.43 نقطة. وقد أصبح أكثر ثباتا مما كان عليه في الموسم الماضي.

في المركز التاسع حل البرازيلي الخبير دانتي، مدافع نيس، بعد حصوله على 5.38 نقطة، بينما حل عاشرا مواطنه ماركينيوس، مدافع باريس سان جيرمان، بتقييم بلغ 5.35 نقطة.

يذكر أن اللاعب المغربي شارك في جميع المباريات مع ناديه منذ صعوده إلى القسم الممتاز في 2018، التي بلغت ستة وستين مباراة متتالية في دوري الدرجة الأولى، لينضم بذلك إلى أفضل 3 لاعبين خاضوا المباريات المتتالية في الدوري الفرنسي الذي يعرف احتلال ريمس للركز الخامس في التصنيف العام برصيد 41 نقطة (10 انتصارات و11 تعادل و7 هزائم).

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - Nomade الخميس 09 أبريل 2020 - 11:03
عجبا! عجبا للعقول الفارغة! عجبا لأناس بالغين راشدين لا يهمهم إلا اللعب!! قد يفهم المرء هذا الهوس الشديد بالكرة في أيام الرخاء، ولو أنها لعبة يحوم حولها الجشع والتعصب والعنف. لكن، في زمن الشدة وفي وقت الأزمة، استمرار الهوس والاهتمام الزائد بهذه " اللعبة " يبقى من العبث. هل الزمان مناسب للحديث عن اللعب؟؟ لو كان هؤلاء أطفالا لالتمسنا لهم العذر، وفهمنا أن اللعب ضروري لأطفال أبرياء... أما أن يسكن اللعب عقول الرجال، فهذا من ضرب العبث... العالم يحتضر، ولازال بيننا من يفكر في اللعب، ولا شيء غير اللعب!!!
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6
2 - عباس الخميس 09 أبريل 2020 - 11:05
لا مجال للحديث عن الكرة ولاعبيها في هاذه المرحلة الصعبة .و العصيبة .والا فانكم تخدءشون مشاعر المرضى واهلهم و المتوفون وعواءىلهم .تكلموا عن وجال الميدان الذين يحاربون هذا الوباء في خفاء : الأطباء الممرضون رجال الأمن و ووو.
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4
3 - محلل متواضع الخميس 09 أبريل 2020 - 11:06
اخويا احنا باغيين اولاد البطولة شوفو لينا بانون أو أشرف داري اوبلمقدم راه الفراقي دالبطولة وصلوا لنصف نهائي لكأس افريقيا هادوك الي خلقو فاوروبا ما عطاونا والو وتيلعبو بلا حماس مع المنتخب راه ما يعرفوش يلاعبو فافريقيا حيث الجو والارضية وكلشي مبدل على اوربا
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-7
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