عبد الحميد يتصدر قائمة أفضل 10 مدافعين بفرنسا

أوعنا بلعيد

اختير الدولي المغربي يونس عبد الحميد، لاعب ستاد ريمس، أفضل مدافع مركزي في "الليغ 1" خلال الموسم الحالي قبل توقفه بسبب الإجراءات التي فرضتها الحكومة الفرنسية بغية الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، على غرار ما حصل في العديد من الدول الأوروبية.

واستعرضت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، في تقرير لها، قائمة تضم أفضل 10 مدافعين مركزيين في مسابقة الدوري الفرنسي هذا الموسم، جاء على رأسهم المدافع المغربي يونس عبد الحميد عقب الأداء الكبير الذي بصم عليه في الخط الخلفي لناديه، سواء بالموسم الحالي أو المنصرم.

وقالت الصحيفة الفرنسية ذائعة الصيت إن المغربي قلب الدفاع ساهم في بقاء ناديه بالقسم الممتاز الموسم الماضي، ويشكل جدارا صلبا يصعب اختراقه منذ بداية منافسات الموسم الحالي، وهو ما خول له الحصول على 5.71 نقطة كأفضل مدافع مركزي في "الليغ 1" متفوقا على العديد من النجوم.

وجاء في المركز الثاني المدافع البرازيلي غابرييل، لاعب ليل، بعدما حصل على 5.57 نقطة، الذي بات مطلوبا بقوة في الدوري الإنجليزي بفضل تميزه.

وحل ألكسندر جيكو، مدافع ستراسبورغ، في المركز الثالث بعدما نال 5.52 نقطة، وهو الذي قدم خلال الانتقالات الماضية من نادي كاين مقابل أربعة ملايين يورو ويعتبر أحد اللاعبين الأساسيين في خطط المدرب تييري لوري الذي يوظفه كذلك كلاعب وسط.

وكان المركز الرابع من نصيب البرازيلي تياغو سيلفا، قائد باريس سان جيرمان، بعدما نال 5.5 نقاط خلال 30 مباراة لعبها هذا الموسم الذي سيكون الأخير له بقميص بطل الدوري بعدما بلغ من العمر 35 سنة.

وجاء المدافع الشاب أكسيل ديساسي، لاعب ريمس، في المركز الخامس بتقييم بلغ 5.44 نقطة؛ إذ أثبت الكونغولي البالغ من العمر 22 سنة نفسه ويعتبر من اكتشاف الموسم ويشكل ثنائيا صلبا مع زميله المغربي عبد الحميد.

المركز السادس كان من نصيب حسن كامارا، مدافع ريمس، الذي حصل على 5.44 نقطة، والذي يعتبر لاعبا مهما في ناديه منذ التحاقه به موسم 2015. وقد تألق هذا الموسم وتمكن من تسجيل هدفين، وتلقى عدة عروض في الميركاتو الشتوي.

مدافع أولمبيك مارسيليا الكرواتي الشاب دويي كاليتا كار جاء في المركز السابع، بعدما نال 5.43 نقطة، حصل عليها جراء تألقه في الخط الخلفي وتشكيله لثنائي قوي مع زميله ألفارو غونزاليز ذي الخبرة الطويلة.

وحل الألماني نيكولاس بالوا، مدافع نانت، في المركز الثامن بتقييم 5.43 نقطة. وقد أصبح أكثر ثباتا مما كان عليه في الموسم الماضي.

في المركز التاسع حل البرازيلي الخبير دانتي، مدافع نيس، بعد حصوله على 5.38 نقطة، بينما حل عاشرا مواطنه ماركينيوس، مدافع باريس سان جيرمان، بتقييم بلغ 5.35 نقطة.

يذكر أن اللاعب المغربي شارك في جميع المباريات مع ناديه منذ صعوده إلى القسم الممتاز في 2018، التي بلغت ستة وستين مباراة متتالية في دوري الدرجة الأولى، لينضم بذلك إلى أفضل 3 لاعبين خاضوا المباريات المتتالية في الدوري الفرنسي الذي يعرف احتلال ريمس للركز الخامس في التصنيف العام برصيد 41 نقطة (10 انتصارات و11 تعادل و7 هزائم).