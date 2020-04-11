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الرئيسية | رياضة | "الكاف" يؤجل مباريات دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية

"الكاف" يؤجل مباريات دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية

"الكاف" يؤجل مباريات دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية
هسبريس - د .ب .أ
السبت 11 أبريل 2020 - 14:10

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) تأجيل مباريات الدور قبل النهائي لدوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية حتى إشعار آخر، في ظل أزمة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وذكر كاف في بيان رسمي أصدره اليوم السبت أنه في ضوء المخاوف المتزايدة والطبيعة المتغيرة لفيروس كوفيد-19، ووسط الحظر في غالبية الدول، قررت لجنة الطوارئ تأجيل المباريات التالية حتى إشعار آخر:

مباريات الدور قبل النهائي بدوري الأبطال وكأس الكونفيدرالية: مباريات جولتي الذهاب والإياب اللتين كانتا مقررتين بين الأول والثالث من ماي وبين الثامن والعاشر من ماي 2020.

مباريات تصفيات كأس العالم (تحت 17 سنة) للسيدات: التي كانت مقررة بين الأول والثالث من ماي وبين 15 و17 من الشهر نفسه.

وأضاف الكاف أنه سيجرى الإعلان عن المواعيد الجديدة لاحقا، مؤكدا أنه سيتابع الوضع عن كثب وسيعمل مع السلطات المعنية ومنها منظمة الصحة العالمية، بشأن تأثير الوباء في القارة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - الشعبي السبت 11 أبريل 2020 - 14:41
فيروس كورونا حصد جميع البطولات والكؤوس العالمية في جميع الرياضات بلا منافس.
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2 - مسافر بلآ عنوان السبت 11 أبريل 2020 - 14:42
سلامة الاعبين أولوية ديما وداد ديما رجاء
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