الرجاء والوداد يساهمان بالتذاكر في صندوق كورونا

هسبريس - وكالات

انخرط قطبا كرة القدم المغربية الرجاء والوداد البيضاوين، مجددا في جهود التعبئة الشاملة لمواجهة الأزمة الصحية الناجمة عن تفشي جائحة كوفيد -19، من خلال تنظيم مبيعات عبر الإنترنت لتذاكر سيتم التبرع بإيراداتها بالكامل لفائدة الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأكد مسؤولو الناديين أن الرياضيين والمشجعين، وعلى غرار باقي مكونات المجتمع، ملتزمون بقيم التضامن الوطني، وينخرطون في الجهود الرامية للتخفيف من آثار هذه الأزمة.

وفي تصريح صحافي، أبرز رئيس نادي الوداد الرياضي سعيد الناصري أن فريق القلعة الحمراء طرح للبيع 60 ألف تذكرة بسعر 30 درهم "للمشاركة في مباراة افتراضية ضد فيروس كورونا".

وكشف الناصري أنه تم بيع حوالي 15 ألف تذكرة حتى الآن، مشيرا إلى أن هذه المبادرة علاوة على أخرى مماثلة "تعكس التحلي بفضيلة التضامن لدى جميع المغاربة، الذين يستجيبون بالتالي لنداء الأمة".

وفي تصريح مماثل، قال رئيس الرجاء البيضاوي جواد الزيات إن النادي طرح للبيع تذاكر "مباراة افتراضية ضد هذه الجائحة "، مشيرا إلى أنه في وقت قصير جدا بيعت حوالي 5000 تذكرة.

وأعرب عن يقينه بأن جميع مكونات النادي، خاصة المنخرطين، سيساهمون في الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا المستجد (كوفيد -19 ).

ولإبقاء جسر التواصل مع أنصاره، سيطلق نادي الرجاء، اعتبارا من يومه السبت في حدود الساعة الثامنة مساء، أشرطة وثائقية ومقاطع فيديو على صفحته التواصلية في الفضاء الأزرق (فايسبوك) تستعرض أبرز المحطات التاريخية وأقوى اللحظات التي تؤثث السجل الذهبي للخضر.

ولم يفت رئيسا كلا الناديين المرموقين في الحاضرة الاقتصادية للمملكة تذكير الجماهير الكبيرة بأهمية الامتثال للتعليمات والتوجيهات الوقائية التي أصدرتها السلطات المختصة في التعاطي مع هذه الجائحة.

وبحكم ما يتمتعان به من قاعدة جماهيرية عريضة، كان قطبا كرة القدم المغربية، ناديا الرجاء والوداد البيضاويين سباقين للانخراط في الحملة التحسيسية والتوعوية حول طرق الوقاية والتصدي لفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، وذلك حرصا على سلامة وأمن المواطنين المغاربة.