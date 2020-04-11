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الرئيسية | رياضة | الرجاء والوداد يساهمان بالتذاكر في صندوق كورونا

الرجاء والوداد يساهمان بالتذاكر في صندوق كورونا

الرجاء والوداد يساهمان بالتذاكر في صندوق كورونا
هسبريس - وكالات
السبت 11 أبريل 2020 - 17:27

انخرط قطبا كرة القدم المغربية الرجاء والوداد البيضاوين، مجددا في جهود التعبئة الشاملة لمواجهة الأزمة الصحية الناجمة عن تفشي جائحة كوفيد -19، من خلال تنظيم مبيعات عبر الإنترنت لتذاكر سيتم التبرع بإيراداتها بالكامل لفائدة الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأكد مسؤولو الناديين أن الرياضيين والمشجعين، وعلى غرار باقي مكونات المجتمع، ملتزمون بقيم التضامن الوطني، وينخرطون في الجهود الرامية للتخفيف من آثار هذه الأزمة.

وفي تصريح صحافي، أبرز رئيس نادي الوداد الرياضي سعيد الناصري أن فريق القلعة الحمراء طرح للبيع 60 ألف تذكرة بسعر 30 درهم "للمشاركة في مباراة افتراضية ضد فيروس كورونا".

وكشف الناصري أنه تم بيع حوالي 15 ألف تذكرة حتى الآن، مشيرا إلى أن هذه المبادرة علاوة على أخرى مماثلة "تعكس التحلي بفضيلة التضامن لدى جميع المغاربة، الذين يستجيبون بالتالي لنداء الأمة".

وفي تصريح مماثل، قال رئيس الرجاء البيضاوي جواد الزيات إن النادي طرح للبيع تذاكر "مباراة افتراضية ضد هذه الجائحة "، مشيرا إلى أنه في وقت قصير جدا بيعت حوالي 5000 تذكرة.

وأعرب عن يقينه بأن جميع مكونات النادي، خاصة المنخرطين، سيساهمون في الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا المستجد (كوفيد -19 ).

ولإبقاء جسر التواصل مع أنصاره، سيطلق نادي الرجاء، اعتبارا من يومه السبت في حدود الساعة الثامنة مساء، أشرطة وثائقية ومقاطع فيديو على صفحته التواصلية في الفضاء الأزرق (فايسبوك) تستعرض أبرز المحطات التاريخية وأقوى اللحظات التي تؤثث السجل الذهبي للخضر.

ولم يفت رئيسا كلا الناديين المرموقين في الحاضرة الاقتصادية للمملكة تذكير الجماهير الكبيرة بأهمية الامتثال للتعليمات والتوجيهات الوقائية التي أصدرتها السلطات المختصة في التعاطي مع هذه الجائحة.

وبحكم ما يتمتعان به من قاعدة جماهيرية عريضة، كان قطبا كرة القدم المغربية، ناديا الرجاء والوداد البيضاويين سباقين للانخراط في الحملة التحسيسية والتوعوية حول طرق الوقاية والتصدي لفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، وذلك حرصا على سلامة وأمن المواطنين المغاربة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (15)

1 - Mustapha dr السبت 11 أبريل 2020 - 17:38
بادرة حسنة من الكبيرين ونرجوا الإكثار من هذه المبادرات فوق الله الجميع
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2 - سيمو السوسي السبت 11 أبريل 2020 - 17:39
و الله الشعب المغربي احسن ناس من حيث التضامن و الأخوة في وقت الشدة . يبقى بعض الفئات من الجهلاء نتمنى ان يهديهم الله و يصبح بلدنا في مصاف الدول المتقدمة .
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3 - مغربي السبت 11 أبريل 2020 - 17:39
مبادرة رائعة جدا نتمنى تكرار من هده مبادرات الله يسهل على الجميع من إنخرط في هده بادرة
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4 - خالد السبت 11 أبريل 2020 - 17:40
اللهم أرفع عنا وباء فيروس كرونا و ارفع عنا وباء فيروس كرة القدم. اللهم آمين يارب العالمين.
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5 - N.H السبت 11 أبريل 2020 - 17:42
هذا تبرع من طرف الجمهور بطريقة غير مباشرة و ليس تبرع من طرف الفريقين لو كنتم فعلا تريدون التبرع فلتتبرعوا من الأموال التي كدستموها لسنين على حساب البلداء
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5
6 - الزمامرة السبت 11 أبريل 2020 - 17:45
البلاد فيها جوج فراقي والله العظيم لا فاللعب لا فالمشاركة سواء قارية أو دولية لا في التضامن هي الرجاء و الوداد.... الباقي غي ارانب سباق لاغير او مند زمان
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7 - منصف السبت 11 أبريل 2020 - 17:45
غا يساهموا ويتبرعوا من جيوب المحبين.تبارك الله
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8 - عدنان الحدادي السبت 11 أبريل 2020 - 17:48
الرجاء والوداد عنوان للتضامن وحب الوطن نحن كمناصرين لإحدى هاته الفرق علينا ان نتفاعل مع الحدث ولنعلن تضامننا
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9 - brahim السبت 11 أبريل 2020 - 17:51
مبدعون، رائعون، متضامنون، سجل يا تاريخ، وقت الشدة تطفو القيم النبيلة من هذا الوطن الحبيب. سيكون لنا شأن عظيم بعد كورونا إن شاء الله. أحبكم وأفتخر بكوني منكم.
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10 - مرباح البوسفية السبت 11 أبريل 2020 - 17:51
مبادرة ممتازة
نربد شراء بعض التداكر لافراد عائلتي ان شاء لمبارة فريقي الوداد ضد كورونا و المبارة مربوحة بادن الله سننتصر بادن الواحد الاحد عز وجل
نريد طريقة الاداء
هسبريس لك الشكر ادا نشرتي كيفية بيع التداكر كل المغرب ان شاء الله سيقتني تداكر سواء الرجاء او الوداد
نبقاو في الاخير شعب واحد
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11 - simojmm السبت 11 أبريل 2020 - 17:58
في هذه الحالة انا أعتبر أن جمهور الفريقين من تبرعوا وليس الفريقين. عندما تستأنف المباريات على الفريقين التبرع بمدخول إحدى المباريات للصندوق. انداك يمكن أن نقول أن الفريقين تبرعوا.
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12 - ام طارق السبت 11 أبريل 2020 - 18:02
هذا هو التضامن
اللهم بارك و كنتمنى هذا الوباء يزول و ترجع المياه لمجاريها
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13 - عبد المجيد السبت 11 أبريل 2020 - 18:03
الف تحية للجماهير الودادية و الله يديمها محبة . و الله يحفظ هاد الأمة
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14 - khalid52 السبت 11 أبريل 2020 - 18:11
ما معنى المبارة الإفتراضية، هل ستكون على البلايسطيشن أو إكبوكس ؟. على العموم فكرة جيدة
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15 - الناصري السبت 11 أبريل 2020 - 18:18
بيع تذاكر إفتراضية ؟؟؟؟؟؟؟هل ممكن معرفة الطريقة
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