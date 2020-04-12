الأحمدي: لن أعتزل لعب كرة القدم نهاية الموسم

أوعنا بلعيد

أكد الدولي المغربي كريم الأحمدي، لاعب نادي الاتحاد السعودي، أنه تلقى عدة عروض من الدوري الهولندي لعودته مرة أخرى، أبرزها من قبل ناديه القديم فينورد روتردام، مشيرا في الوقت ذاته إلى رفضه اعتزال كرة القدم بنهاية الموسم الحالي، مكذبا كل الأخبار الشائعة حول نهاية مشواره مع نهاية الموسم الحالي.

ويعيش كريم الأحمدي (35 سنة) أفضل حالاته مع إتحاد جدة، ويود الاستمرار في لعب كرة القدم بالرغم من أن عقده سينتهي نهاية الموسم الحالي، وزاد الأمر تعقيدا حول مصيره مع المجموعة عقب تفشي فيروس كورونا، الذي تواجهه السلطات السعودية بإجراءات مشددة، إذ قال لاعب فينوردر السابق: "هناك حظر تجوال في السعودية".

وتحدث متوسط الأسود السابق في مقابلة لصحيفة "AD" الهولندية، عن الأجواء التي كان يعيشها في السعودية جراء تطبيق إجراءات الحجر الصحي قائلا: "يجب أن يكون الجميع في منازلهم قبل الساعة السابعة من كل يوم، ويحصل كل هذا للسيطرة على انتشار الفيروس التاجي، فعدد الإصابات يتزايد بسرعة هناك، يجب فعل شيء ما، إذ اتُخذت بالفعل العديد من التدابير في أوروبا، المحلات في السعودية مغلقة كلها تقريبا".

لاعب الوسط كان يحكي قصته من مبنى يعيش فيه العديد من لاعبي كرة القدم الأجانب، الذين لم يعودوا يتدربون في الاتحاد، قبل السماح له بالرحيل إلى هولندا. يقول الأحمدي: "نحن نفعل كل شيء في المنزل، ما زلت في أفضل حالاتي. لم أسلم أي شيء بعد. أملك السرعة والشراسة للعب. ومن أجل العودة إلى الملاعب سيستغرق ذلك وقتا أطول قليلاً من ذي قبل. ولكن نعم، هذه ليست مشكلة الآن، لأننا بالطبع لا نلعب".

هونتيلار

قرأ الأحمدي في الصحيفة ذاتها عن نضال المهاجم الهولندي كلاس يان هونتيلار، الذي أراد بالفعل التوقف عن لعب كرة القدم، لكنه لم يرغب في إنهاء مسيرته الغنية بهذه الطريقة الغريبة، مشيرا إلى أنه "يتفهم" قرار المهاجم الهولندي الذي توقف بهذا الشكل، قائلا: "ما حصل جنون بالطبع. لكني أنا نفسي لم أفكر أبداً في وضع حد لمسيرتي على أي حال، أريد بالتأكيد أن ألعب لموسم آخر".

وتابع قوله: "هذا هو الوضع كما هو الحال في هولندا، لا أحد يعرف ماذا سيحدث للمسابقة الآن، تبدو الفرصة ضئيلة للغاية. سنواصل تداريبنا على أمل العودة قريبا، لأن الفيروس لم يختف هنا في الوقت الحالي، وهناك مشكلة أخرى مقارنة مع هولندا، إذ لا يزال بإمكانك لعب بعض المباريات في منتصف الصيف، ولكن هنا من المستحيل بسبب الحرارة الشديدة. أعتقد أنه سيكون ممكنا في ماي، وبعد ذلك لن يكون ممكنا بعد ذلك".

تعقيدات كورونا



تحدث النجم المغربي عن عقده الذي سينتهي في 1 يوليوز مع الاتحاد رسمياً، إذ يتابع الأحمدي النقاش الدائر حول كيفية التعامل مع اللاعبين الذين ربما لا يزال عليهم اتخاذ إجراءات لإنهاء الموسم الحالي ويملكون عقدهم الجديد مع أندية أخرى، مثل مواطنه حكيم زياش الذي اشترى التشلسي الإنجليزي عقده منذ فبراير الماضي.

وأوضح: "لا يعتقد أنه سيتعين عليه التعامل مع وضعه الحالي كما هو عليه"، مضيفا: "لأنه كما قلت من قبل سيكون من المستحيل لعب كرة القدم في السعودية في الوقت القريب، أنا أيضا لا أعرف ماذا كنت سأفعل، إنه وضع غريب لم يضطر أي شخص إلى التعامل معه، وأتمنى أن يجد الفيفا والويفا الحل لهذا الموضوع الحساس".

واسترسل قائلا: "لدي وقت جيد حقًا هنا، البلد يتغير، إذ أصبح أكثر انفتاحا. هناك الكثير من المطاعم حيث يمكنك قضاء أمسية لطيفة، والناس ودودون، على الرغم من أنني بالطبع أتحدث اللغة، والطقس رائع دائمًا هنا. كثيرًا ما كانت عائلتي وأصدقائي يأتون للزيارة قبل الأزمة التي تسبب بها فيروس كورونا".

قميص فاينورد

في انشخيدة، حيث لعب الأحمدي مع تفينتي، كان المشجعون يطالبون بعودته لسنوات، كما سأله المكتب المسير لنادي فاينورد عن رأيه في العودة إلى ناديه السابق، فقال: "العودة إلى هولندا؟ هذا بالتأكيد خيار مطروح، لقد سألوني عما سأفعل عندما توقفت عن اللعب وهل لدي الرغبة في العودة إلى النادي".

واستطرد قائلا: "أنا معجب بالفكرة، أرغب في لعب كرة القدم لسنوات أخرى. وبخصوص الانتقال إلى توينتي، فمن يدري، شخصيا قلت مرات كثيرة إنني أرغب في إنهاء مسيرتي في أحد أنديتي القديمة، كانت سنواتي في تفينتي مهمة للغاية بالنسبة إلي، عائلتي تعيش هناك ولدي منزل هناك، على أي حال، سأستمر في لعب كرة القدم لموسم آخر".

وأنهى حديثه قائلا: "لكن هذا وقت غريب (بسبب الفيروس التاجي). يجب أن تنتهي هذه الأزمة أولاً، وبعد ذلك سوف ينظر الجميع إلى أبعد من ذلك، أنا أصبحت حرا للمرة الأولى (يتحدث عن عقده)، والآن انقلب كل شيء رأساً على عقب، في الوقت الحالي سأبقي جميع الخيارات مفتوحة، لست في عجلة من أمري".