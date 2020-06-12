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الرئيسية | رياضة | أوناجم يقترب من خوض تجربة جديدة بالسعودية

أوناجم يقترب من خوض تجربة جديدة بالسعودية

أوناجم يقترب من خوض تجربة جديدة بالسعودية
أوعنا بلعيد
الجمعة 12 يونيو 2020 - 01:30

يرغب الوحدة السعودي لكرة القدم في التعاقد مع الدولي المغربي محمد أوناجم، مهاجم الزمالك المصري، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد شائعات رحيله عن القلعة البيضاء.

اهتمام الفريق السعودي بخدمات النجم السابق لفريق الوداد الرياضي جاءت على لسان عاطف الأحمدي، المتحدث السابق باسم نادي الوحدة السعودي، الذي قال في تصريحات لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "Ten": "بالفعل، نادي الوحدة يرغب في التعاقد مع اللاعب بعدما أظهر إمكاناته مع الزمالك منذ انضمامه في بداية الموسم الجاري".

وأضاف المتحدث أن المفاوضات لا تسير بجدية بين إدارة الوحدة ونظيرتها بالزمالك المصري، وذلك بسبب عدم وضوح الرؤية في سوق الانتقالات الصيفية من جانب الجهاز الوصي على تدبير شؤون الكرة العالمية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

من جانبه، أوضح مصدر من الزمالك المصري أن إدارة ناديه لم تتوصل بأي عرض رسمي من الفريق السعودي، لا سيما وأن شائعات كثيرة تحوم حول مستقبل المهاجم المغربي مع الزمالك.

وتحدث المسؤول السابق بنادي الوحدة السعودي عن حسام عاشور، لاعب الأهلي المصري، مشيرا إلى أنه يملك إمكانات فنية كبيرة، وأن الأندية السعودية تسعى للتعاقد معه في الفترة المقبلة، موضحا أن كل هذه الأمور سوف تسير بجدية في حالة تحديد موعد نهائي لعودة النشاط الرياضي بالسعودية.

وفي حال شعر اللاعب سالف الذكر برغبة الزمالك في التعاقد مع محترفين أجانب آخرين في ظل ارتباطه معه بعقد لمدة ثلاثة مواسم، فإن عرض نادي الوحدة السعودي سيكون الأفضل بالنسبة إليه ولو على سبيل الإعارة، بعدما شارك في 22 مباراة مع الأبيض المصري حتى الآن تمكن خلالها من تسجيل ثلاثة أهداف وصناعته أربع تمريرات حاسمة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - رجاوي مغربي الجمعة 12 يونيو 2020 - 01:46
صراحة ماكاين لاش يا أخي والله،راك تستاهل ما أحسن أو بزاف.
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2 - السعيدي الجمعة 12 يونيو 2020 - 02:26
إلى مشيتي تلعب فالسعودية، مشيتي فيها، لفلوس كاينة، ولكن باش تطور مستواك، بالعكس غادي ينزل، شوف تجربة حدراف وياجور، ندموا لاش مشاو تما.
بغينا ليك الخير، ومتبعش لفلوس.
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