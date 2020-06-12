24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|12
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:24
|06:12
|13:32
|17:12
|20:43
|22:16
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- شركات الطيران تعاود العمل وسط آفاق غامضة وتدابير مرتجلة
- السياسي والمرحلة الجديدة
- أندية إسبانية ترغب في خدمات المغربي إشعلالن
- "الجوار الملغوم" .. إلى أين تسير العلاقات بين المغرب والجزائر؟
- أوناجم يقترب من خوض تجربة جديدة بالسعودية
هل يمنع تعديل قانون المالية تعدد التعويضات في مناصب المسؤولية؟ (5.00)
هل سيُنقذ نظام العلاجات الطبية الأولية النظام الصحي بالمغرب؟ (5.00)
- الخارجية الأمريكية تستعرض أوضاع "الحرية الدينية" في المغرب - (94)
- "الجوار الملغوم" .. إلى أين تسير العلاقات بين المغرب والجزائر؟ - (91)
- "عقيدة العداء" للمغرب تطرح سؤال بناء الدولة المدنية في الجزائر - (79)
- بتعليمات ملكية .. المغرب يرسل طائرة مساعدات طبية إلى موريتانيا - (77)
- ملف آدم والريسوني يثير مخاوف حملات الإقصاء و"رُهاب المثلية" - (76)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
أبوظبي تحتضن "بطولة القتال" في يوليوز المقبل
أعلنت مؤسسة الفنون القتالية المختلطة (يو إف سي)، ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي عن تنظيم سلسلة مباريات في إطار بطولة القتال غير المحدود وذلك في يوليوز المقبل بجزيرة ياس.
وتتضمن سلسلة الفعاليات أربع مباريات، من بينها مباراة "يو إف سي 251" وثلاث مباريات تحت عنوان "ليالي القتال".
وأفاد المنظمون بأن النزالات الحماسية المنتظرة ستنطلق بمباراة "يو إف سي 251" والتي ستقام يوم السبت 11 يوليوز المقبل، تليها مباريات "ليال القتال" أيام 15 و18 و 25 من نفس الشهر، مشيرين الى أنه سيتم لاحقا الإعلان عن أسماء المقاتلين المشاركين.
يذكر أن أبوظبي استضافت عددا من مباريات ال"يو إف سي" في عامي 2010 و2014.