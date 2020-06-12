أبوظبي تحتضن "بطولة القتال" في يوليوز المقبل

هسبريس من الرباط

أعلنت مؤسسة الفنون القتالية المختلطة (يو إف سي)، ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي عن تنظيم سلسلة مباريات في إطار بطولة القتال غير المحدود وذلك في يوليوز المقبل بجزيرة ياس.

وتتضمن سلسلة الفعاليات أربع مباريات، من بينها مباراة "يو إف سي 251" وثلاث مباريات تحت عنوان "ليالي القتال".

وأفاد المنظمون بأن النزالات الحماسية المنتظرة ستنطلق بمباراة "يو إف سي 251" والتي ستقام يوم السبت 11 يوليوز المقبل، تليها مباريات "ليال القتال" أيام 15 و18 و 25 من نفس الشهر، مشيرين الى أنه سيتم لاحقا الإعلان عن أسماء المقاتلين المشاركين.

يذكر أن أبوظبي استضافت عددا من مباريات ال"يو إف سي" في عامي 2010 و2014.