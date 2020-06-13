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الرئيسية | رياضة | إعلان استئناف الدوري السعودي يبهج "حمد الله"

إعلان استئناف الدوري السعودي يبهج "حمد الله"

إعلان استئناف الدوري السعودي يبهج "حمد الله"
هسبورت - حمزة اشتيوي
السبت 13 يونيو 2020 - 22:37

قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم، استئناف منافسات الدوري السعودي في الرابع من غشت المقبل، بعد التوقف المفاجئ في الـ14 من مارس الماضي، بسبب تفشي "وباء كورونا" المستجد.

وعبر اللاعب المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم النصر السعودي، عن سعادته بهذا القرار، من خلال نشره لصورة لجماهير فريقه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "إنستغرام"، معلقا عليها بالقول: "يا هلا يا هلا.. بسم الله وتوكلنا على الله".

يُشار إلى أن حمد الله لم يتمكن من العودة إلى المغرب خلال الأشهر الماضية، ما اضطره إلى قضاء فترة الحجر الصحي بالديار السعودية بعيدا عن أسرته، إلى جانب مجموعة من اللاعبين المغاربة بعدما تعذر عنهم العودة إلى المغرب.

وأصدر الاتحاد في بلاغ رسمي صدر اليوم الجمعة، "أنه بناء على قرار وزارة الرياضة بالسماح بعودة النشاط الرياضي، وبالنظر إلى المواعيد المحددة من الاتحاد الآسيوي لاستئناف المسابقات الآسيوية وكذلك تحديد موعد استئناف تصفيات كأس العالم 2022، حددت إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم الرابع من غشت المقبل موعدًا لعودة استئناف مسابقات كرة القدم للموسم".

وتابع البلاغ: "سيتم التنسيق مع الأندية لعودة التدريبات اعتبارًا من الـ21 يونيو 2020، وذلك استعدادًا لاستكمال الموسم الرياضي وفق بروتوكول طبي صارم وإجراءات احترازية مشددة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - Nomade السبت 13 يونيو 2020 - 22:50
يا هلا يا هلا بالخوى الخاوي.... ياهلا بالريح المريح!!
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2 - تناقد السبت 13 يونيو 2020 - 22:50
استأنف الدوري السعودي ،ودراسة إلغاء موسم ألج يا له من تناقض.
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