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إسبانيول يهزم ألافيس بثنائية في "الليغا" الإسبانية
السبت 13 يونيو 2020 - 15:40
جدد فريق إسبانيول آماله في الابتعاد عن منطقة الهبوط بعدما تغلب على ديبورتيفو ألافيس، اليوم السبت، بـ2-0 خلال المباراة التي جمعتهما في الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وسجل هدفي إسبانيول بيرناردو إيسبينوسا وأيضا وولي، في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول و الدقيقة 47، بينما شهدت المباراة طرد فيرناندو باتشيكو لاعب ألافيس في الدقيقة 19.
ورفع إسبانيول برشلونة رصيده إلى 23 نقطة، في المركز العشرين الأخير، وتوقف رصيد ألافيس عند 32 نقطة في المركز الرابع عشر من سبورة الترتيب العام المؤقت لـ"الليغا" الإسبانية.