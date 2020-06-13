24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

13/06/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:2406:1213:3217:1320:4422:17
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. أفاعي وعقارب البيضاء (5.00)

  2. عرض كتاب: "مظاهر يقظة المغرب الحديث" (5.00)

  3. القضاء الفرنسي يجيز نبش وثائق لفرانسوا ميتيران (5.00)

  4. بركات يفضح سر درويش الدفين .. ابنة من "علاقة غير شرعية" (5.00)

  5. "كنموت بالجوع".. رسالة خمسيني قبل انتحاره بفاس (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | رياضة | إسبانيول يهزم ألافيس بثنائية في "الليغا" الإسبانية

إسبانيول يهزم ألافيس بثنائية في "الليغا" الإسبانية

إسبانيول يهزم ألافيس بثنائية في "الليغا" الإسبانية
هسبريس ـ مُتابعة
السبت 13 يونيو 2020 - 15:40

جدد فريق إسبانيول آماله في الابتعاد عن منطقة الهبوط بعدما تغلب على ديبورتيفو ألافيس، اليوم السبت، بـ2-0 خلال المباراة التي جمعتهما في الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل هدفي إسبانيول بيرناردو إيسبينوسا وأيضا وولي، في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول و الدقيقة 47، بينما شهدت المباراة طرد فيرناندو باتشيكو لاعب ألافيس في الدقيقة 19.

ورفع إسبانيول برشلونة رصيده إلى 23 نقطة، في المركز العشرين الأخير، وتوقف رصيد ألافيس عند 32 نقطة في المركز الرابع عشر من سبورة الترتيب العام المؤقت لـ"الليغا" الإسبانية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.