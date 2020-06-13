صحيفة تركية: بنشرقي يرغب في مغادرة الزمالك

أوعنا بلعيد

يرغب الدولي المغربي أشرف بنشرقي، نجم الزمالك المصري لكرة القدم، في خوض تجربة احترافية جديدة ابتداء من الموسم المقبل، بعدما تألق بشكل لافت بقميص ناديه الحالي وقاده إلى تحقيق الألقاب.

وحسب صحيفة "Aksam" التركية، فإن المهاجم السابق لفريق الوداد الرياضي حسم أمره وقرر الرحيل عن الزمالك بنهاية الموسم الجاري نحو الدوري التركي، على الرغم من قرار فريقه الحالي المخالف لرغبته.

وأوضح المصدر ذاته أن فريق طرابزون سبور يرغب بقوة في التعاقد مع المهاجم المغربي، وأن المفاوضات بين الطرفين أسفرت عن نتائج متقدمة، خاصة مع رغبة اللاعب ارتداء قميص الفريق، بينما يتمسك ناديه الحالي بخدماته ويرفض السماح له بالرحيل بعدما أصبح دعامة أساسية لا يمكن الاستغناء عنها.

وتألق بنشرقي، البالغ من العمر 25 سنة، بقميص الزمالك بعدما لعب 21 مباراة، سجل خلالها تسعة أهداف وصنع خمسة. كما ساهم بشكل كبير في تتويج المجموعة بلقبي كأس السوبر الأفريقي والكأس المصري، بالإضافة إلى قيادته الفريق نحو بلوغ نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا الموسم الحالي.

يشار إلى أن بنشرقي كان قد انتقل إلى الزمالك خلال الميركاتو الصيفي الماضي قادما إليه من الهلال السعودي، وقد أصبح أحد أهم العناصر الهجومية في الفريق، لا سيما بقدوم المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون الذي عرف كيفية توظيفه بشكل جيد.