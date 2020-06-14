أندية أوروبية تبدي اهتماما باللاعب المغربي أملاح

أوعنا بلعيد

ينتظر أن يغادر الدولي المغربي سليم أملاح ناديه ستاندار دو لييج البلجيكي نهاية الموسم الحالي، وذلك لخوض تجربة احترافية جديدة نظرا لرغبة فريقه في ضخ سيولة مالية في خزائنه بسبب الأزمة التي تسببت فيها تداعيات جائحة كورونا.

ووفق مصادر بلجيكية، فإن المهاجم المغربي المتألق بقوة منذ بداية الموسم الحالي بات يغري مؤخرا بإمكاناته ثلاثة أندية. ويتعلق الأمر بفالنسيا الإسباني ونيوكاستل الإنجليزي وشالكه 04 الألماني، بالإضافة إلى الاهتمام السابق بخدماته من قبل ويست هام يونايتد وأستون فيلا.

وينتظر أن يخسر الفريق البلجيكي المذكور جهود ثلاثة من أبرز لاعبيه، هم لاعب الوسط المهاجم سليم أمل الله، وصانع الألعاب صمويل باستيان، والمدافع زينهو فانهيوسدين، وهو ما يجعل فرضية المغادرة الصيفية أمرا لا مفر منه.

ورغم أن المهاجم المغربي سالف الذكر يرتبط بعقد مع ناديه الحالي إلى غاية يونيو 2023، إلا أن ذلك لن يمنع الأندية المهتمة بخدماته من التعاقد معه نظرا لرغبة اللاعب في الخروج من جهة، ورغبة فريقه في إيجاد موارد مالية من جهة أخرى.

يشار إلى أن النجم سليم أملاح اختار الانضمام إلى منتخب المغرب رغم الإغراءات التي طاردته من قبل منتخب بلجيكا، وشارك مع أسود الأطلس في مباراتين أمام موريتانيا وبوروندي برسم تصفيات كأس أمم إفريقيا الكاميرون 2021.