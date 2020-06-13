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الرئيسية | رياضة | انتصار دورتموند يؤجل حسم لقب الدوري الألماني

انتصار دورتموند يؤجل حسم لقب الدوري الألماني

انتصار دورتموند يؤجل حسم لقب الدوري الألماني
هسبريس - د.ب.أ
السبت 13 يونيو 2020 - 17:05

حقق بوروسيا دورتموند انتصارا بشق الأنفس، وتغلب على مضيفه فورتونا دوسلدورف بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم السبت، ضمن منافسات المرحلة الحادية والثلاثين من الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليغا".

وكادت مباراة دورتموند وفورتونا دوسلدورف أن تنتهي بالتعادل السلبي، لكن النجم إيرلينغ هالاند خطف هدف الفوز لدورتموند؛ وكان ذلك في الدقيقة الخامسة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة.

ورفع دورتموند رصيده إلى 66 نقطة بهذا الانتصار، في المركز الثاني، بفارق أربع نقاط خلف المتصدر بايرن ميونخ الذي يلتقي اليوم مع بوروسيا مونشنجلادباخ، بينما تجمد رصيد فورتونا دوسلدورف عند 28 نقطة في المركز السادس عشر.

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