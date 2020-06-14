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كُتّاب وآراء
"أزد الكمار" الهولندي يكافئ عطاء محمد التعبوني
كافأ مسؤولو أزد ألكمار الهولندي لكرة القدم الموهبة المغربي القادم بسرعة الصاروخ محمد التعبوني، وذلك بتصعيده رسميا إلى الفريق الأول ابتداء من الموسم المقبل، حيث يلعب مواطناه أسامة الإدريسي وزكرياء أبو خلال.
وقرر الطاقم التقني للفريق الهولندي تصعيد التعبوني إلى الفريق الأول بعد العروض الفنية والتقنية والتكتيكية التي بصم عليها منذ بداية الموسم الحالي؛ إذ سبق للموهوب المغربي أن تدرب مع الفريق الأول بداية الموسم لكنه سيصبح لاعبا رسميا مع الكبار مكافأة له على ما يتميز به من عطاء غزير فوق المستطيل الأخضر.
ويراهن مسؤولو ألكمار على التعبوني، البالغ من العمر 18 سنة، لضخ دماء جديدة في شريان خط المنتصف الموسم المقبل، وهو الذي انضم إلى أكاديمية فريقه الحالي في عام 2013، وكان ظهوره لأول مرة في كرة القدم الاحترافية في نهاية عام 2018. وفي الصيف الماضي، لعب للمنتخب الهولندي لأقل من 17 سنة، وتمكن برفقته من التتويج بلقب كأس أوروبا، واحتل المركز الرابع في مسابقة كأس العالم للشباب التي نظمت بالبرازيل.
في شهر دجنبر الماضي، لعب التعبوني أول دقائقه الرسمية مع الفريق الأول في مباراة الكأس أمام Groene Ster بعدما خاض خمس عشرة دقيقة.
ويعتبر التعبوني من بين الأسماء الموهوبة التي تسعى الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لإقناعها بحمل قميص المنتخب الوطني، وهي المهمة التي لن تكون سهلة في ظل مراهنة الاتحاد الهولندي للعبة على إمكانات وخدمات اللاعب في القادم من المواعيد نظرا لما يقدمه فوق أرضية الميدان، بالإضافة لكونه نجم منتخب الشباب بالطواحين الهولندية.