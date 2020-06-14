المدرب سعيد بقاتي يخوض تجربة جديدة بأميركا

أوعنا بلعيد

قرر المدرب المغربي سعيد بقاتي خوض مغامرة جديدة في مشواره التدريبي، بعدما ترك منصبه كمدرب مساعد بفريق فاينورد الهولندي للانضمام رسميا إلى سينسيناتي الأمريكي لكرة القدم.

وأعلن فاينورد روتردام الهولندي، عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، أنه اتفق مع بقاتي، البالغ من العمر 38 سنة، على إنهاء عقده رسميا حتى يتمكن من الانتقال إلى نادي سينسيناتي الأمريكي. وبالتالي، فإن المدرب المساعد لفاينورد سيغير الوجهة إلى الدوري الأمريكي لكرة القدم.

وأضاف النادي الهولندي أن المدرب المغربي كان يعمل كمدرب مساعد في فاينورد منذ صيف عام 2019، أولاً في عهد ياب ستام ولاحقًا تحت قيادة ديك أدفوكات، وكان من المفترض أن يكون نشطًا في هذا الدور في الموسم المقبل لكنه اختار خوض مغامرة جديدة في أمريكا.

ويبقى المدرب الهولندي ياب ستام القاسم المشترك بين تجربة بقاتي القديمة في فاينورد ومغامرته الجديدة في الدوري الأمريكي، على اعتبار أن المدافع السابق لأندية مانشستر يونايتد ولازيو وأيس ميلان هو من يشرف حاليا على قيادة نادي سينسيناتي الأمريكي وهو من قام بإقناع مساعده السابق بالانضمام إليه مجددا في تجربته الجديدة.

وبخصوص رحيل سعيد بقاتي، قال المدير الفني لفاينورد، فرانك أرنيسين: "آسف لأنه سيغادر فاينورد، إنه مدرب شاب لكنه موهوب للغاية، يناسبنا واللاعبين بشكل جيد للغاية. كنا نود أن نبقيه في صفوفنا، لكن هذا لا يعني أننا لا نتمنى له كل النجاح في الولايات المتحدة".

وينظر بقاتي بارتياح كبير إلى عمله في روتردام، وقال: "فاينورد ناد رائع، لقد تمكنت من العمل مع العديد من الأشخاص الرائعين هنا، الكل هنا، كبارا وصغارا، كان الاحترام السمة المشتركة بيننا. أنا فخور لأنني تمكنت من العمل في دو كويب أمام كل هؤلاء المشجعين المخلصين، لقد دربت عددا لا بأس به من الأندية، لكني سأغادر هنا بصفتي فينوردي حقيقي".

يشار إلى أن مساعد المدرب سالف الذكر سيشرف خلال تجربته الجديدة على تدريب الدولي المغربي أدريان ريغاتان، لاعب نادي سينسيناتي الأميركي، الذي انضم إلى صفوفه خلال الميركاتو الماضي.