24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

14/06/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:2406:1213:3317:1320:4422:17
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. الجوار الصعب للمغرب والجزائر .. ألغام التاريخ ومفاتيح المستقبل (5.00)

  2. مؤرخة أمريكية: نعيش في "دولة بوليسية".. والعنصرية "نظامية" (5.00)

  3. السفير البريطاني يسدل الستار على ثلاث سنوات رائعة في المغرب (5.00)

  4. أمني يضحي بسلامته لإيقاف "تريبورتور" في سلا (5.00)

  5. إجرام "تريبورتور" في سلا (4.50)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | رياضة | "بلباو" وأتلتيكو مدريد يكتفيان بالتعادل في "الليغا"

"بلباو" وأتلتيكو مدريد يكتفيان بالتعادل في "الليغا"

"بلباو" وأتلتيكو مدريد يكتفيان بالتعادل في "الليغا"
هسبريس ـ مُتابعة
الأحد 14 يونيو 2020 - 15:50

خيم التعادل 1-1 على المباراة التي جمعت أتلتيك بلباو بضيفه أتلتيكو مدريد، اليوم الأحد، في الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتقدم أتلتيك بلباو بهدف سجله إيكار مونياين، في الدقيقة 37، وتعادل أتلتيكو مدريد، في الدقيقة 39، عن طريق مهاجمه دييغو كوستا.

ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 46 نقطة، في المركز السادس، كما رفع بلباو رصيده إلى 38 نقطة في المركز العاشر من سبورة الترتيب المؤقت.

وهذا التعادل هو الثالث عشر لأتلتيكو مدريد في الدوري هذا الموسم، مقابل الفوز في 11 مباراة وخسارة أربع لقاءات، بينما أصبح هذا التعادل هو الحادي عشر لبلباو مقابل الفوز في 9 مباريات والخسارة في 8.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.