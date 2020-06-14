"بلباو" وأتلتيكو مدريد يكتفيان بالتعادل في "الليغا"

هسبريس ـ مُتابعة

خيم التعادل 1-1 على المباراة التي جمعت أتلتيك بلباو بضيفه أتلتيكو مدريد، اليوم الأحد، في الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتقدم أتلتيك بلباو بهدف سجله إيكار مونياين، في الدقيقة 37، وتعادل أتلتيكو مدريد، في الدقيقة 39، عن طريق مهاجمه دييغو كوستا.

ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 46 نقطة، في المركز السادس، كما رفع بلباو رصيده إلى 38 نقطة في المركز العاشر من سبورة الترتيب المؤقت.

وهذا التعادل هو الثالث عشر لأتلتيكو مدريد في الدوري هذا الموسم، مقابل الفوز في 11 مباراة وخسارة أربع لقاءات، بينما أصبح هذا التعادل هو الحادي عشر لبلباو مقابل الفوز في 9 مباريات والخسارة في 8.