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كُتّاب وآراء
بنعطية يسبب غرامة ليوفنتوس والدحيل القطري
فرض الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" غرامة مالية بقيمة 40 ألف فرنك سويسري على نادي يوفنتوس الإيطالي، بسبب صفقة انتقال الدولي المغربي السابق مهدي بنعطية إلى فريق الدحيل القطري.
وحسب مصادر "كالشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن الجهاز الوصي على تدبير شؤون الكرة العالمية فرض غرامة 40 ألف فرنك سويسري على نادي يوفنتوس لخرقه قواعد الانتقالات في "الفيفا".
واتهم "الفيفا"، حسب المصادر ذاتها، إدارة السيدة العجوز بوضع بند في عقد بنعطية يمنع الدحيل من بيع عقد المدافع المغربي إلى أندية ميلان وإنتر ولاتسيو ونابولي وروما وباريس سان جيرمان حتى 30 يونيو 2021.
وينص العقد على أنه في حال بيع الدحيل لبنعطية لواحد من الأندية المذكورة سيكون عليه دفع مبلغ إضافي ليوفنتوس يقدر بخمسة ملايين أورو؛ وهو ما دفع "الفيفا" إلى فرض غرامة بقيمة 20 ألف فرنك سويسري على نادي الدحيل لموافقته على إدراج هذا الشرط في عقد القائد السابق لأسود الأطلس.