حمزة الكواكبي يخوض تجربة جديدة في إيطاليا

أوعنا بلعيد

عزّز نادي "إف سي سودتيرول" (FC Südtirol) الإيطالي لكرة القدم صفوفه بتعاقده رسميا مع الدولي المغربي الأولمبي حمزة الكواكبي، لموسم واحد على سبيل الإعارة قادما من بولونيا 1909 خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأعلن الفريق الإيطالي، عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، حصوله على خدمات المدافع المغربي على سبيل الإعارة لموسم واحد؛ وهو الذي يحمل جواز سفر مزدوج، ويملك بولونيا عقده إلى غاية 30 يونيو 2022.

وتحدث اللاعب إلى موقع ناديه الرسمي، قائلا: "لدي بالفعل بعض التجارب المهمة ورائي من خلال الوقت الذي قضيته في بولونيا إلى المنتخب المغربي للشباب، إلى الموسمين في دوري الدرجة الثانية. لكنني شخص غير راضٍ أبدًا، وأولي اهتمامًا بكل التفاصيل الصغيرة".

وأضاف: "عندما سمعت عن العرض المقدم من "إف سي سودتيرول" لم أكن مضطرًا للتفكير فيه مرتين. رغبتي هي أن أكون دائمًا متاحًا للمدرب وأن أساهم في نجاح الفريق".

وذكر النادي الإيطالي، خلال بيانه الرسمي، أن حمزة الكواكبي لعب في دوري الدرجة الأولى الإيطالي في الموسمين الماضيين بقميص بيستويز وبياتشينزا وبيانيز، بعدما خاض برفقة تلك الفرق 41 مباراة تمكن خلالها من تسجيل ثلاثة أهداف.

ولد حمزة الكواكبي يوم 22 مايو 1998 في بنتيفوليو بالقرب من بولونيا، ويبلغ طوله 185 سم ووزنه المثالي 80 كيلوغرامًا، ويملك قدم يمنى قوية، كما أنه مدافع متمكن ومرن تكتيكيا، إذ يمكن استخدامه كظهير أيمن، سواء كمدافع مركزي أو كلاعب خط وسط يميني مع ما يتميز به من دعم هجومي.

وبدأت مغامرة اللاعب حمزة الكواكبي مع المنتخب الوطني في مارس 2017 بعدما تم استدعاؤه للمباراة الودية المزدوجة بين المغرب تحت 20 سنة مع غامبيا، وفي 2018-2019 ارتدى قميص بيستويزي في المجموعة الأولى بالدوري الإيطالي بعدما لعب 30 مباراة في الدوري سجل 3 أهداف وتمكن من صناعة هدف، كما لعب مباراة واحدة في كأس إيطاليا. وفي يوليو 2019، انتقل إلى بياتشينزا حيث لعب 6 مباريات في الدوري كما شارك في كأس إيطاليا. وفي 16 يناير 2020، انتقل إلى بيانيس "سيري سي"، المجموعة الأولى، ولعب بقميص النادي 6 مباريات في الدوري.