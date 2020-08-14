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الرئيسية | رياضة | فيروس "كورونا" يصيب لاعبين في صفوف الوداد

فيروس "كورونا" يصيب لاعبين في صفوف الوداد

فيروس "كورونا" يصيب لاعبين في صفوف الوداد
هسبورت من الدارالبيضاء
الجمعة 14 غشت 2020 - 14:45

أكدت التحاليل المخبرية التي خضعت لها مكونات نادي الوداد الرياضي، أمس، إصابة 5 أفراد من النادي بفيروس "كورونا" المستجد، إضافة إلى حالة أخرى مشكوك في إصابتها؛ ويتعلق الأمر بثلاثة لاعبين وآخر مشكوك في إصابته، وإداري، إضافة إلى عضو بالطاقم الطبي للفريق.

وتوصل الفريق، صباح الجمعة، بنتائج الفحوصات، بعد أن أخضع جميع لاعبي وأطر النادي التقنية والطبية والإدارية للفحوصات قبل المواجهة المرتقبة مساء اليوم ضد الجيش الملكي ضمن الجولة الـ22 من الدوري المغربي للمحترفين، التي تأجلت إلى وقت لاحق، حسب ما أكدته مصادر مطلعة لهسبورت، في انتظار البلاغ الرسمي من العصبة الاحترافية.

وأوضحت مصادر من داخل الوداد الرياضي أن الإصابات بالفيروس لحقت كلا من إسماعيل الحداد وإبراهيم نجم الدين وبدر كادارين، فيما تحوم شكوك كبيرة حول إصابة الكونغولي كاسينغو كازادي كذلك في انتظار إعادة إخضاعه للاختبار، إلى جانب عضو بالطاقم الطبي وآخر بالطاقم الإداري.

وعاد فريق الوداد الرياضي من الرباط إلى الدار البيضاء، حيث كان قد دخل في مرحلة تركيز منذ الأمس بالعاصمة تحضيرا لمواجهة الجيش الملكي اليوم.

ويرتقب أن يخضع باقي أفراد الفريق لحجر صحي لأيام قليلة قبل إعادة الفحوصات مجددا، عقب مخالطتهم اللاعبين المصابين بـ"كوفيد-19" خلال التدريبات وفي الفندق قبل اكتشاف إصابتهم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - نور الجمعة 14 غشت 2020 - 15:01
الله يشافيهم ويرجعوا للمنافسة ان شاء الله في اقرب وقت والحمد لله على كل حال
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8
2 - يوسف واعزيز الجمعة 14 غشت 2020 - 15:13
صحة اللاعبين تاج فوق تاج البطولة
أوقفوا البطولة
لنفز بها لاحقا
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3 - متسائل الجمعة 14 غشت 2020 - 15:14
يجب ايقاف هذه المهزلة والخروج بقرار شجاع ايقاف البطولة واعلان سنة بيضاء مادام امر اعلان البطل سلفا صعبا قبل فالامر سيان اللحظة
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6
4 - مواطن الجمعة 14 غشت 2020 - 15:15
من أين تسلل الفيروس للاسف لايمكن الاجابة على هذا السؤال، قبل إستئناف الدوري كان هناك مقترح بدخول جميع الفرق لتجمعات مغلقة داخل فنادق محجوزة لكل فريق على حدا من أجل عدم مخالطة اللاعبين لإي شخص خارج منظومة فريقه و ذلك لسلامته وسلامة باقي أفراد الفريق ومن أجل ضمان تتمة الدوري في ظروف صحية جيدة إلا أنه تم رفض المقترح والنتيجة هي تكون بؤر داخل الفرق الوطنية مما جعل الكل في تساؤل هل ممكن إكتمال الدوري في غضون الظروف الراهنة من إصابات و مؤجلات؟؟ الآن الحكامة التسييرية للجامعة سنرى ما ستتخذه من قرارات الأكيد ستكون جريئة.
هل سيعلن عن إلغاء الدوري و إحتساب موسم أبيض مع الاعتماد على ترتيب الموسم المنصرم من أجل المشاركة القارية أو الإعتماد على الترتيب الحالي و هو الشيئ المرفوض لمجموعة من الفرق خاصة في ظل المؤجلات أو سيتم المخاطرة و الإعلان عن وجوب إكتمال البطولة سنرى من فوزي لقجع وجميع المتداخلين في الشأن الكروي القرارات التي سيتخدونها إلى هناك نسأل الله رفع الوباء و شفاء المرضى و حفظ البلاد و العباد.
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0
5 - عبدو الجمعة 14 غشت 2020 - 15:15
كيف لم تستطع فرق ولاعبين كرة القدم تفادي الإصابة رغم البروتوكول الصارم الذي أقرته جامعة كرة القدم، علما أن عدد الفرق لا يتعدى 32 فريق في القسمين الوطنيين الأول والثاني و عدد لاعبي وإداريي الفريق الواحد لا يتعدى عدد أفراد القسم الواحد من التلاميذ داخل مؤسسة تعليمية، أي أن مجموع الأندية لا تشكل سوى 32 قاعة أي مؤسسة تعليمية واحدة. فما بالنا بمئات القاعات التي تظم آلاف التلاميذ ومئات الأطر الإدارية والتربوية!
إن إجراء الامتحان الجهوي يومي 4 و5 شتنبر سيكون مغامرة غير محمودة العواقب بل ربما تكون القشة التي ستقسم ظهر البعير إن كان هناك بعير أصلا.
وعليه ووفق المعطيات الحالية من المرجح تأجيل الإمتحان الجهوي بل ممكن إلغائه والاكتفاء بنقطة المراقبة المستمرة للثانية بكالوريا والامتحان الوطني للموسم الدراسي المقبل.
الله يلطف ويحضر السلامة.
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6 - ahmedc الجمعة 14 غشت 2020 - 15:17
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك العفو والعافية
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4
7 - Nomade الجمعة 14 غشت 2020 - 15:20
يقود المستفيدون من التفاهة حملة واسعة من أجل نشر الوباء، لا تهمهم إلا الأموال التي يجنونها على ظهر السذج من المواطنين. البقية آتية لا محالة.
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0
8 - عبدالإله الجمعة 14 غشت 2020 - 15:35
كل البطولات يمكن أن تستأنف إلا بطولتنا لأن الفشل أصبح يلاحقنا منذ الأخطاء القاتلة التي ارتكبتها حكومتنا الموقرة في محاربة كورونا بدءا من إقرار العيد.
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5
9 - وجدي الجمعة 14 غشت 2020 - 16:43
في نظري يجب إنهاء البطولة الاحترافية مع إعلان نادي النهضة الرياضية البركانية بطلا باعتبار أنه قدم موسما رائعا وشرف الكرة المغربية قاريا في السنوات الأخيرة. وباعتبار أنه لم يفز مطلقا بالبطولة.وكذلك إلغاء الهبوط هذه السنة
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