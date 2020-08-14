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كُتّاب وآراء
فيروس "كورونا" يصيب لاعبين في صفوف الوداد
أكدت التحاليل المخبرية التي خضعت لها مكونات نادي الوداد الرياضي، أمس، إصابة 5 أفراد من النادي بفيروس "كورونا" المستجد، إضافة إلى حالة أخرى مشكوك في إصابتها؛ ويتعلق الأمر بثلاثة لاعبين وآخر مشكوك في إصابته، وإداري، إضافة إلى عضو بالطاقم الطبي للفريق.
وتوصل الفريق، صباح الجمعة، بنتائج الفحوصات، بعد أن أخضع جميع لاعبي وأطر النادي التقنية والطبية والإدارية للفحوصات قبل المواجهة المرتقبة مساء اليوم ضد الجيش الملكي ضمن الجولة الـ22 من الدوري المغربي للمحترفين، التي تأجلت إلى وقت لاحق، حسب ما أكدته مصادر مطلعة لهسبورت، في انتظار البلاغ الرسمي من العصبة الاحترافية.
وأوضحت مصادر من داخل الوداد الرياضي أن الإصابات بالفيروس لحقت كلا من إسماعيل الحداد وإبراهيم نجم الدين وبدر كادارين، فيما تحوم شكوك كبيرة حول إصابة الكونغولي كاسينغو كازادي كذلك في انتظار إعادة إخضاعه للاختبار، إلى جانب عضو بالطاقم الطبي وآخر بالطاقم الإداري.
وعاد فريق الوداد الرياضي من الرباط إلى الدار البيضاء، حيث كان قد دخل في مرحلة تركيز منذ الأمس بالعاصمة تحضيرا لمواجهة الجيش الملكي اليوم.
ويرتقب أن يخضع باقي أفراد الفريق لحجر صحي لأيام قليلة قبل إعادة الفحوصات مجددا، عقب مخالطتهم اللاعبين المصابين بـ"كوفيد-19" خلال التدريبات وفي الفندق قبل اكتشاف إصابتهم.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (9)
أوقفوا البطولة
لنفز بها لاحقا
هل سيعلن عن إلغاء الدوري و إحتساب موسم أبيض مع الاعتماد على ترتيب الموسم المنصرم من أجل المشاركة القارية أو الإعتماد على الترتيب الحالي و هو الشيئ المرفوض لمجموعة من الفرق خاصة في ظل المؤجلات أو سيتم المخاطرة و الإعلان عن وجوب إكتمال البطولة سنرى من فوزي لقجع وجميع المتداخلين في الشأن الكروي القرارات التي سيتخدونها إلى هناك نسأل الله رفع الوباء و شفاء المرضى و حفظ البلاد و العباد.
إن إجراء الامتحان الجهوي يومي 4 و5 شتنبر سيكون مغامرة غير محمودة العواقب بل ربما تكون القشة التي ستقسم ظهر البعير إن كان هناك بعير أصلا.
وعليه ووفق المعطيات الحالية من المرجح تأجيل الإمتحان الجهوي بل ممكن إلغائه والاكتفاء بنقطة المراقبة المستمرة للثانية بكالوريا والامتحان الوطني للموسم الدراسي المقبل.
الله يلطف ويحضر السلامة.