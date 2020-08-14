24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|14
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:10
|06:45
|13:37
|17:14
|20:20
|21:42
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- هذه أسباب تحويل ملعب إلى "باركينغ" بالمحمدية
- متاحف المغرب تتعهّد باستعادة تراث بيروت المتضرّر
- رسالة تنقل مشاكل مساعدين طبّيّين لوزير الصحة
- توقعات أحوال الطقس اليوم الجمعة في المغرب
- الزفزافي يرحب بـ"قنوات الحوار" مع الدولة لطي ملف "حراك الريف"
رصيف الصحافة: شهادات صادمة عن "وفيات كورونا" بأقسام الإنعاش (5.00)
المغرب يتصدّر شمال إفريقيا والشرق الأوسط في صناعة السيارات (5.00)
- نقابة تُحذر من كارثة وبائية في المدارس وتقترحُ التعليم بالتناوب - (84)
- الزفزافي يرحب بـ"قنوات الحوار" مع الدولة لطي ملف "حراك الريف" - (74)
- هل يفضل المغرب اللقاح الروسي في سوق أدوية دولية متقاطبة؟ - (71)
- "كورونا" يقتل 28 شخصا في يوم واحد .. والحالات الخطيرة ترتفع - (64)
- المغرب يتصدّر شمال إفريقيا والشرق الأوسط في صناعة السيارات - (55)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
"كورونا" يؤجل 3 مباريات في البطولة الاحترافية
أعلنت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، الجمعة، تأجيل ثلاث مباريات كانت مقررة برسم الدورة الـ 22 من البطولة الاحترافية لأندية القسم الأول إلى موعد لاحق.
بلاغ للعصبة، توصلت به هسبريس، أوردت من خلاله أنه تقرر تأجيل كل من مباراة نادي أولمبيك خريبكة ونادي اتحاد طنجة ونادي الجيش الملكي ونادي الوداد البيضاوي (الجمعة)، ومباراة نادي الرجاء البيضاوي وسريع وادي زم (السبت).
التأجيل، يقول البلاغ دائما، جاء بناء على قرار السلطات المختصة القاضي بوضع لاعبي أندية الاتحاد الرياضي لطنجة والوداد البيضاوي وسريع وادي زم تحت الحجر الصحي.
وقد أكدت التحاليل المخبرية التي خضعت لها مكونات نادي الوداد الرياضي، أمس، إصابة 5 أفراد من النادي بفيروس "كورونا" المستجد، إضافة إلى حالة أخرى مشكوك في إصابتها؛ ويتعلق الأمر بثلاثة لاعبين وآخر مشكوك في إصابته، وإداري، إضافة إلى عضو بالطاقم الطبي للفريق.
وتوصل الفريق، صباح الجمعة، بنتائج الفحوصات، بعد أن أخضع جميع لاعبي وأطر النادي التقنية والطبية والإدارية للفحوصات قبل المواجهة التي كانت مبرمجة مساء الجمعة ضد الجيش الملكي.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (12)
ديما وداد الأمة