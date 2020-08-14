"كورونا" يؤجل 3 مباريات في البطولة الاحترافية

هسبريس من الرباط

أعلنت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، الجمعة، تأجيل ثلاث مباريات كانت مقررة برسم الدورة الـ 22 من البطولة الاحترافية لأندية القسم الأول إلى موعد لاحق.

بلاغ للعصبة، توصلت به هسبريس، أوردت من خلاله أنه تقرر تأجيل كل من مباراة نادي أولمبيك خريبكة ونادي اتحاد طنجة ونادي الجيش الملكي ونادي الوداد البيضاوي (الجمعة)، ومباراة نادي الرجاء البيضاوي وسريع وادي زم (السبت).

التأجيل، يقول البلاغ دائما، جاء بناء على قرار السلطات المختصة القاضي بوضع لاعبي أندية الاتحاد الرياضي لطنجة والوداد البيضاوي وسريع وادي زم تحت الحجر الصحي.

وقد أكدت التحاليل المخبرية التي خضعت لها مكونات نادي الوداد الرياضي، أمس، إصابة 5 أفراد من النادي بفيروس "كورونا" المستجد، إضافة إلى حالة أخرى مشكوك في إصابتها؛ ويتعلق الأمر بثلاثة لاعبين وآخر مشكوك في إصابته، وإداري، إضافة إلى عضو بالطاقم الطبي للفريق.

وتوصل الفريق، صباح الجمعة، بنتائج الفحوصات، بعد أن أخضع جميع لاعبي وأطر النادي التقنية والطبية والإدارية للفحوصات قبل المواجهة التي كانت مبرمجة مساء الجمعة ضد الجيش الملكي.