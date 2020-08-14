24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

14/08/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:1006:4513:3717:1420:2021:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. هذه أسباب تحويل ملعب إلى "باركينغ" بالمحمدية (5.00)

  2. "الصحة العالمية" تحذر من "وفيات كورونا" بالمغرب (5.00)

  3. رصيف الصحافة: شهادات صادمة عن "وفيات كورونا" بأقسام الإنعاش (5.00)

  4. سلطنة عمان تؤيد الاتفاق بين الإمارات وإسرائيل (5.00)

  5. المغرب يتصدّر شمال إفريقيا والشرق الأوسط في صناعة السيارات (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | رياضة | "كورونا" يؤجل 3 مباريات في البطولة الاحترافية

"كورونا" يؤجل 3 مباريات في البطولة الاحترافية

"كورونا" يؤجل 3 مباريات في البطولة الاحترافية
هسبريس من الرباط
الجمعة 14 غشت 2020 - 16:00

أعلنت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، الجمعة، تأجيل ثلاث مباريات كانت مقررة برسم الدورة الـ 22 من البطولة الاحترافية لأندية القسم الأول إلى موعد لاحق.

بلاغ للعصبة، توصلت به هسبريس، أوردت من خلاله أنه تقرر تأجيل كل من مباراة نادي أولمبيك خريبكة ونادي اتحاد طنجة ونادي الجيش الملكي ونادي الوداد البيضاوي (الجمعة)، ومباراة نادي الرجاء البيضاوي وسريع وادي زم (السبت).

التأجيل، يقول البلاغ دائما، جاء بناء على قرار السلطات المختصة القاضي بوضع لاعبي أندية الاتحاد الرياضي لطنجة والوداد البيضاوي وسريع وادي زم تحت الحجر الصحي.

وقد أكدت التحاليل المخبرية التي خضعت لها مكونات نادي الوداد الرياضي، أمس، إصابة 5 أفراد من النادي بفيروس "كورونا" المستجد، إضافة إلى حالة أخرى مشكوك في إصابتها؛ ويتعلق الأمر بثلاثة لاعبين وآخر مشكوك في إصابته، وإداري، إضافة إلى عضو بالطاقم الطبي للفريق.

وتوصل الفريق، صباح الجمعة، بنتائج الفحوصات، بعد أن أخضع جميع لاعبي وأطر النادي التقنية والطبية والإدارية للفحوصات قبل المواجهة التي كانت مبرمجة مساء الجمعة ضد الجيش الملكي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - مواطن الجمعة 14 غشت 2020 - 16:11
يجب توقيف البطولة بصفة نهائية في هذه الفترة بالاخص
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
25
2 - دكالي الجمعة 14 غشت 2020 - 16:12
الكرة ما هي اوكسجين ما هي ماء ما هي خبز أوقفوا جميع المباريات رحمكم الله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
24
3 - youssef الجمعة 14 غشت 2020 - 16:13
لما وصلت كرونة إلى اللاعبين كرة القدم وهم في المعسكرات والتربصات فالنكن متيقنين إن الفيروس منتشر بشكل كبير بيننا وعدد ألف في اليوم ليس حقيقي ربما أكتر بكتير فقط بطئ التحاليل ومحدوديتها يعطي هذه النتيجه عندما تدخل لجنة اليقضة إلي أي شركة تجد حالات كتيرة إذن إذا دهبت إلي الإحياء السكنية ستجد كوارت
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
24
4 - oujdi الجمعة 14 غشت 2020 - 16:15
انا بغيت غير نعرف زعما الى وقفنا هاد البطولة وبقاو هاد الفرق كل واحد فداروا يبان لي غادي نوفروا مصاريف التنقل ومصاريف التطبيب ونتفاداو الاصابات ديال اللاعبين وبالتالي نوفروا المخاسير نصرفوها فمناطق مصابة بالفيروس على ناس اخرين ولا راني غالط؟؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
16
5 - Samir الجمعة 14 غشت 2020 - 16:28
عناد المخزن كلفنا الكثير بدءا بإصرار أخنوش على بيع الاكباش ولقجع على استئناف بطولة فاشلة وامزازي و الكارثة التي سترافق عودة التلاميذ إلى أقسام اقل من حظاىر الخنازير غير أوروبا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
17
6 - حاجي هشام الجمعة 14 غشت 2020 - 16:33
اللهم شافيهم و شافي جميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ازيح عنا هذا الوباء.
ديما وداد الأمة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
7 - خالد الجمعة 14 غشت 2020 - 16:39
القضية فيها إن بانت ليهم الرجا غاتهرب وبداو فالتأجال
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-21
8 - محمد الجمعة 14 غشت 2020 - 16:48
و مدا عن سريع وادي زم ؟ نحن هنا بالمدينة لم نسمع عن أي اصابة في الفريق .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
9 - Aspro10g الجمعة 14 غشت 2020 - 16:50
نقترح إنهاء البطولة وإعلان الفريق المتصدر بطل للدوري وذلك للحفاظ على سلامة الجميع .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
10 - med الجمعة 14 غشت 2020 - 16:59
كورونا لازالت حتى تتربص بالجميع لا حل معها سوى التعايش معها ومن خاف منها أصابته . أنظروا ماذا وقع للمسؤولين بمراكش رغم الاحتياطات الكبيرة أصابتهم الملعونة . اللهم شتت شمل من كان سببا وراء هذا الوباء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
11 - الهروي الجمعة 14 غشت 2020 - 17:10
البارح مع 22h30 دوزات "الرياضية" ماتش قديم للوداد مع الزمالك وعاوداتو مع 4h ومع 8h30 صباح اليوم وبعد الظهيرة على 13h20 وهتديرو بالليل في 2h15
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
12 - ياسين الجمعة 14 غشت 2020 - 18:00
بابا القجع عطيني البطولة راه شحال هادي ما شفت الدرع
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 12 | عرض: 1 - 12

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.