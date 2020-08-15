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الرئيسية | رياضة | سيناريوهان أمام جامعة الكرة بعد تفشي "كورونا"

سيناريوهان أمام جامعة الكرة بعد تفشي "كورونا"

سيناريوهان أمام جامعة الكرة بعد تفشي "كورونا"
هسبورت - آمال لكعيدا
السبت 15 غشت 2020 - 09:20

باتت دائرة تصرف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في مصير المنافسات ضيقة جدا، مع تنامي معدلات إصابة الجسم الكروي بفيروس "كورونا" يوما بعد يوم، في ظل التعامل الجاد للسلطات مع الوضع العام للوباء، الذي تسلل إلى داخل الأندية الوطنية، والذي دفعها إلى منع إجراء مجموعة من المباريات المتراكمة في جدولة لجنة البرمجة.

وتطور الوضع الوبائي داخل الأندية الوطنية، بعدما ضرب "الفيروس" 24 فردا من مكونات اتحاد طنجة دفعة واحدة، و7 أفراد من رجاء بني ملال، و5 أفراد من الوداد الرياضي، دون الحديث عن حالات الإصابة في الاتحاد البيضاوي، والمغرب الفاسي، وسريع واد زم، والمغرب التطواني، والنادي القنيطري، والدفاع الجديدي، وهو ما دفع بالسؤال عن مدى صحة قرار الجامعة باستئناف الدوري إلى الواجهة، خصوصا في ظل التجاوزات المشتركة في الالتزام بالبروتوكول الصحي من طرف الأندية، تحت مسؤولية الجامعة.

تجمعات مغلقة.. خيار الإنسانية!

وفي حال ما أصرت الجامعة، تبعا لدوافعها "الشخصية-المادية"، على استكمال منافسات البطولة الاحترافية، فالمفروض أن تلتزم بتوفير الظروف اللازمة، لوجستيكيا وماديا، للأندية من أجل المكوث في تجمعات مغلقة، طيلة فترة المنافسات، لمحاصرة انتشار الوباء إلى أقصى درجة ممكنة، عوض التجمع قبل المباريات والتفرق بعدها دون مراقبة، في وضع مستهتر بحياة مكونات الجسم الكروي وأسرهم.

وإلى جانب ذلك، وجب تفعيل دور المرافقين الجامعيين للأندية في تطبيق كل بنود البروتوكول الصحي، دون تملص من المسؤولية، التي تتحمل فيها الجامعة الجزء الأكبر، خصوصا أنها "كافحت" من أجل استكمال الدوري، ووعدت بضمانات لمحاصرة انتشار "الفيروس"، غير أنه استفحل داخل الأندية.

إنهاء الدوري.. التضحية بالمصالح الظاهرة والباطنة!

انتقل الخطاب، في الشارع الكروي المغربي، من إطاره الرياضي إلى الإنساني، خصوصا بعد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس "كورونا" في صفوف الأندية الوطنية، سيما عندما يتعلق الأمر بفرض اللعب على الأندية رغم وجود حالات إيجابية فيها، دون مراعاة الجانب النفسي للاعبين والخصوم، الذين يجدون أنفسهم مضطرين إلى الجلوس مع الفيروس على طاولة واحدة، كما في حالة مباراة المغرب التطواني والرجاء الرياضي، التي جرت بعد ضغوطات قوية من الجامعة.

وبات على الجامعة أن تضع مصالحها، الظاهرة منها والباطنة، جانبا، والتفكير مليا في مصير الدوري أمام المستجدات المقلقة للحالة الوبائية في البلاد وفي البطولة، لأن خيار إنهاء الدوري قد يكون قرارا صائبا، لكن تطبيقه المتأخر، بعد أن تصبح البطولة "موبوءة" عن آخرها، سيكون "جريمة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (18)

1 - سعد السبت 15 غشت 2020 - 09:44
كيف ستكون حالة الاعبين النفسية والجسدية الذين أصيبو بعدوى كورونا بعد العلاج وهوم حاليا منقطعين عن التداريب نقص في اللياقة البدنية لأن مدة التوقيف عن التداريب قد تكون أكثر من أسبوع. صحة المواطن قبل كل شئ .
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13
2 - ملاحظ السبت 15 غشت 2020 - 09:46
استئناف البطولة وتجنيد لجنة البرمجة وتحيّز الحكام و "الفار" ... كل هذه البهرجة من أجل منح البطولة للوداد . لكن السحر انقلب على الساحر
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-26
3 - Ahfir السبت 15 غشت 2020 - 10:07
ليست الجامعة وحدها المسؤولة ولكن وزارة الشبيبة والرياضة ووزارة الصحة التي اعطت الضوء الأخضر لاتمام المنافسة. لايجب خلط الحقائق
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27
4 - مٌـــــواطن مَغربــــــي السبت 15 غشت 2020 - 10:15
أحسن سيناريو يجربوا اللعب عن بعد. المدرسة صارت عن بعد رغم ان ذلك سلبي.. و التفاهات نفكر كيف نعمل لها...
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21
5 - كبور السبت 15 غشت 2020 - 10:15
إستئناف البطولة كرونا
بتأجيل المقابلات لاشئ يدكر لازالت البطولة متوقفة
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-5
6 - lah السبت 15 غشت 2020 - 10:19
وماذا إذا استمر الوباء هل نوقف البطولة عدة سنوات إنه حل العاجزين فلنوقف التعليم هو أيضا و و و افضل حل هو الاستمرار مع تجميع اللاعبين في معسكرات وتجنبا لكثرة المباريات في الموسم القادم وربحا للوقت يمكن تقسيم فرق القسم الأول الى شطرين
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0
7 - خالد السبت 15 غشت 2020 - 10:21
واش حنا دابا فالكورة وراه الناس الخدامي ديالهم متوقفة والأزمة فالبلاد والإقتصاد تضرر ونتوما باقيين باغيين تخسروا الفلوس فهادشي
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18
8 - عاقل السبت 15 غشت 2020 - 10:25
تجار الأزمات يبحثون عن الملايين ولو تفشت الجائحة في كل العالم الرياضي ولو أصابت لا قدر الله كل اللاعبين. هم لا يهمهم سوى سباق الزمان لصرف الميزانية وتقسيم الكعكة.
تريد وأريد ويفعل الله ما يريد.
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9
9 - عماد علي السبت 15 غشت 2020 - 10:27
يجب وضع حد لهذه المهزلة وانهاء الموسم كسنة بيضاء ولا مجال للتشبث بالريع والتبذير في المال الساهل !!
كفى !! يجب وضع حد لتهور رءيس الكرة بالابقاء على بؤرة الريع التي اصبحت بؤرة كورونا !
هناك من تجبر وسمح بالعيد وكانت الكارثة وهناك من يتجبر لابقاء الكرة وقد تكون ايضا الكارثة !!
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12
10 - abdou rabat far السبت 15 غشت 2020 - 10:29
أحسن حل هو إلغاء البطولة. او اكمالها بهاته الطريقة( 8فرق الأولى يلعبو دوري مصغر بنظام الاقصاء واللي ريح فالنهاية يتوج بطلا للموسم. وهاد العام متزل حتى فرقة للقسم الثاني ويطلعو جوج فراقي بخال ديما من القسم الثاني على أساس الموسم المقبل يهبطو ربعة د لفراقي
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1
11 - كمال السبت 15 غشت 2020 - 10:33
ننادي وبصوت عالي من أجل العدول عن اللعب بالنار مع الإيقاف الفوري للبطولة والغاءها فارواح المغاربة لن تعوضها كرة القدم فهي مجرد لعبة والمغرب في غنا عن اللعب في الوقت الراهن .
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5
12 - التطواني السبت 15 غشت 2020 - 10:47
من اجل إنهاء البطولة ، كان على الجامعة ان تفرض على جميع الفرق الالتزام بالحجر الجماعي لكل الاعبين والمدربين والتقنيين وبعض الاداريين وعدم السماح لهم بالخروج . لان الوعي عند الاعبين ضعيف .
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2
13 - ملاحظ السبت 15 غشت 2020 - 10:49
إلى 10 - abdou rabat far اقتراح جيد ، لكن ب 4 فرق الأولى وليس 8 حتى لا نقحم الفرق الفاشلة في المنافسة
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2
14 - robinhood السبت 15 غشت 2020 - 11:09
اللعب عن بعد هو احسن حل في نضري، يستعملو play station و يحافضو على سلامة اللعابة احسن. و الله أعلم
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3
15 - rachid rachid السبت 15 غشت 2020 - 11:22
يجب محاسبة لقجع على أعلى مستوى بما يفعله وفعله بصحة الرياضيين وعائلاتهم
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8
16 - وجدي السبت 15 غشت 2020 - 11:29
أقترح إنهاء البطولة ولعب دور نصف نهائي ومباراة نهائية لتحديد البطل بين الفرق الأربعة الأولى وهي الرجاء والوداد ووجدة وبركان.مع إلغاء الهبوط وتصعيد فريقا شباب المحمدية والماص وبذلك تكون البطولة ب18 فريق.لا أعتقد أنه هناك من يخالفني الرأي.
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0
17 - سامية السبت 15 غشت 2020 - 11:29
يجب تدخل القطاع الوصي على الرياضة لوقف البطولة في هاد الظروف الصعبة صحة لاعبين الأولى
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0
18 - محمد السبت 15 غشت 2020 - 11:49
المسؤولية تتحملها وزارة الداخلية التي سمحت بعودة الدوري للدوران،أما الجامعة فهي أداة في يد الداخلية،اما لقجع والناصري لا حول لهما ولا قوة
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