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كُتّاب وآراء
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حجي يعود إلى الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم
الجمعة 14 غشت 2020 - 21:15
عاد معاذ حجي، مدير المنتخبات الوطنية سابقا، إلى الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم من أجل الاشتغال كمنسق عام بالجامعة.
وورد في البلاغ الأخير للمكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، الذي صدر في أعقاب اجتماع ترأسه رئيس الجامعة فوزي لقجع، عبر تقنية المناظرة المرئية، أن "معاذ حجي عاد إلى الجامعة بعد انقضاء فترة عمله ككاتب عام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
1 - كريم الجمعة 14 غشت 2020 - 22:35
باش متيبقاوش الرجارين مصدعين روسهم بالناصري هاهي راجا بدات كاتحكم ههههه
2 - السعيدي الجمعة 14 غشت 2020 - 22:40
سعداتهم مناصبهم مضمونة، حتى ولو ذهبوا إلى المريخ.
3 - مالك علي الجمعة 14 غشت 2020 - 22:42
نفس الاشخاص يدورون حول بؤرة الريع والمال الساهل !! علاه ما كاين غير هولاء في المغرب رءيس جامعة التبذير والفشل هو نفسه مدير اخطر واهم منصب في الدولة وهو عضو في الكاف ووووو.هذه صورة لما هي عليه البلد من عشواء ية وتسيب ومحسوبية وزبونية
واش غير هولاء هم اللي كائنين في هذا البلد ؟؟؟
واش غير هولاء هم اللي كائنين في هذا البلد ؟؟؟
4 - كارتة السبت 15 غشت 2020 - 00:22
نحن لا يهمنا تعيينه في الجامعة لانه بدون فعالية ولا تأثير والدليل على ذلك فشله ككاتب عام في الكاف ولم يدعم ولم يساند اي فريق مغربي لا من قريب ولا من بعيد.واشتغاله في الجامعة كعدمه والاجدر ان تعينوا ا الشخص المناسب، وكفى من تبذير المال العام..وشكرا هسبريس..
5 - Bahmad السبت 15 غشت 2020 - 01:39
أريد الرد على صاحب التعليم 3 اقول له ان القجع هو أول رئيس جامعة الدين اعطى للكرة المغربية الخبرة في إفريقيا واقول لك في الفيفا اما داخليا الملاهي مراكز التكوين وووو انضر الى جيرانك والمشاكل التي يتخبطون فيها اتقو الله ودعو الرجل يعمل وشجعوه وبدون تشويش شكرا لك القجع الى الامام
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