حجي يعود إلى الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم

هسبريس من الرباط

عاد معاذ حجي، مدير المنتخبات الوطنية سابقا، إلى الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم من أجل الاشتغال كمنسق عام بالجامعة.

وورد في البلاغ الأخير للمكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، الذي صدر في أعقاب اجتماع ترأسه رئيس الجامعة فوزي لقجع، عبر تقنية المناظرة المرئية، أن "معاذ حجي عاد إلى الجامعة بعد انقضاء فترة عمله ككاتب عام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم".