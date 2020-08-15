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الرئيسية | رياضة | "برشلونة" يعتزم إقالة سيتين بعد "الهزيمة الثقيلة"

"برشلونة" يعتزم إقالة سيتين بعد "الهزيمة الثقيلة"

"برشلونة" يعتزم إقالة سيتين بعد "الهزيمة الثقيلة"
هسبريس - د.ب.أ
السبت 15 غشت 2020 - 14:40

توافقت تقارير إعلامية إسبانيا على أن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم بصدد إقالة مدربه كيكي سيتين بعد الهزيمة التاريخية التي مُني بها الفريق الكتالوني أمام بايرن ميونخ الألماني في دور الثمانية في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وذكرت التقارير أن الأرجنتيني ماوريسيو بوتشتينو وتشافي، المحترف السابق في برشلونة، والهولندي باتريك كلوفيرت، من الأسماء المرشحة لخلافة سيتين في تدريب برشلونة.

كان بايرن تغلب على برشلونة مساء أمس الجمعة بثمانية أهداف مقابل هدفين، وهي المرة الأولى التي تستقبل فيها شباك الفريق الكتالوني ثمانية أهداف في مباراة واحدة منذ عام 1946.

وكان ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة، تقدم باعتذار للجماهير عن هذه الهزيمة الثقيلة نيابة عن الفريق وأعلن أنه سيتم اتخاذ قرارات بناء على هذا الحدث، وقال:" ثمة قرارات اتخذناها بالفعل، وقرارات أخرى سنتخذها خلال الأيام المقبلة، وسيتم الإعلان عن ذلك الأسبوع المقبل، وعلينا اتخاذ قرارات بعد أن تهدأ الأمور".

كان سيتين/61 عاما/ تولى قيادة برشلونة في كانون ثان/يناير الماضي، خلفا لـ إرنستو فالفردي، وقد أبدى استعداده لأي عواقب تترتب على الهزيمة الثقيلة من بايرن بقوله:" الفرص بالنسبة لي آخذة في الانحسار، بطبيعة الحال".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (22)

1 - ريالي السبت 15 غشت 2020 - 14:47
بعيدا عن الانتماء أو التعاطف، فريق مبني على لاعب واحد و هو ميسي، ليس بفريق، فريق فاشل تم تطعيمه هذه السنة بلاعبين صغار السن غير معروفين
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50
2 - كيلو كفتة ونص شحمة السبت 15 غشت 2020 - 14:56
ومالفرق في اقالة المدرب والزمرة لا تزال مجتمعة.يجب أيضا تغيير الدفاع والأجنحة ووسط الميدان ورأس حربة يساعد ميسي في حالة ثم محاصرة هذا الأخير. الانتدابات لم تكن في المستوى مما جعل الفريق تاءه وبدون عنوان ولقد شاهدنا فريق لايبالي ومن يضيع الكرة يقف ويشاهد.
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32
3 - الكرة السبت 15 غشت 2020 - 15:01
طاحت الصومعة علقوا الحجام. راه الركابي والو مشي المدرب مسكين! !
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30
4 - هزيمة تاريخية للبرغوت و كتيبته السبت 15 غشت 2020 - 15:01
Défaite historique : Vendredi 14 / FCB / 2020
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21
5 - hamza السبت 15 غشت 2020 - 15:04
كبارصاوي سيتيين معليه والو مسكين لي كيتحمل المسؤولية بالدرجة الأولى رئيس الفريق (بارتوميو) وبيكي و أبيدال لي داير ليهم الكل في الكل تما قاليك مايحيد حتى يقولها ليه راسو وحتى حد مايقدر يفرض عليه شي حاجة. بقا فيا سيتيين لي جا ضحية ديال هاد الخسارة المذلة بسبب النقابة لي دايرين عليه، و ميسي لي بزاف عليه يبقى هاز فرقة بوحدو ملي مشا تشافي وإنييستا، و تير شتيغن لي كون ماكانش كانت البارصا غتخرج القليلة بشي 13 ولا 15 وفيدال لي تقاتل في هاد الماتش ولقا غا الموتى. وكيف قلت كبارصاوي توقعت أن البايرن غادي تطحن البارصا بشي نتيجة كبيرة وبزاف وفعلا داك شي لي كان. ميسي من الأحسن ليه يعتازل والله حشومة يبقى هاز فرقة بوحدو، تير شتيغن وفيدال يمشيو لشي فرقة اخرى حسن ليهم. وبلا مايحلمو من هنا لواحد 6 سنين ولا 8 ماغايديرو والو بينما كونو فرقة. البارصا خسرت بسبب النقابات ديال بيكي وألبا و بوسكيتس بالدرجة الأولى.
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22
6 - قيم ديني السبت 15 غشت 2020 - 15:04
في نظري المتواضع بعد هذه الهزيمة يجب إقالة البارصا كاملة جملة وتفصيلا
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25
7 - Hassan temara السبت 15 غشت 2020 - 15:08
على الكل أن يرحل ويترك دماء جديدة تسري في عروقه الفريق الجديد والجمهور. خيبة أمل بكل المقاييس.
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21
8 - majid السبت 15 غشت 2020 - 15:14
يجب على المكتب أن يستقيل اذا كانت لذيه كرامة. أما المدرب ومصيره محسوم.
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19
9 - fouad fouaad السبت 15 غشت 2020 - 15:15
دائما المدرب هو كبش فداء بسبب تخادل رئيس النادي و انتهاء بطارية بعض الاعبين المنتهية صلاحيتهم
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30
10 - taoufik السبت 15 غشت 2020 - 15:23
دوام الحال من المحال، البارصا فريق ضعيف، ميسي غاىب، بدايه النهايه بفعل السن، عدم ثشبيب الفريق، الاعتماد على جلب النجوم 100٪100، ولا ننسى ان الباير فريق قوي ومنظم الخطوط، هجوم مرعب، لياقه بدنيه عاليه، و كأنهم في حصة تدريبيه،
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21
11 - Mox22 السبت 15 غشت 2020 - 15:26
البارسا مات ليها الحوت. ولات بحال شي شارف ركدو ليه الأمور وبقا فيه غير النكير
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11
12 - عبده الرباط السبت 15 غشت 2020 - 15:29
لا يجب تعليق هزيمة برشلونة على شماعة المدرب.. فاللاعبون و رئيس النادي يتحملون كل فيما يخصه جزء من المسؤولية
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16
13 - إنسان غيووور السبت 15 غشت 2020 - 15:48
انا برسااااوي حتى النخاع لازيد من 30 سنة (جيل كامل) لم اشاهد مثل هذا المستوى الضعييييف،اتفق مع الكثيرين ان مستوى البايرن قوي لكن البارسا ملزمة بتغيييير جذري سواء على مستوى الإدارة التي مازالت ترتجل في اتخاذ القرارات السلبية التي تؤثر كل سنة على مردود الفرييييق ( اختيارات للمدربين ، انتداب لاعبين ، تعيين مديرين.......) قرارات عشوائية في ظرفية صعبة وفي مرحلة أغلب الفرق الأوربية قوية ( بايرن مخ ، مان ستي، ب.س.ج ، ر.مدريد....) لااااازم التفكير قبل التدبير.
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9
14 - vive KAC السبت 15 غشت 2020 - 15:54
را ميسي هو المدرب وهو الفريق هو لي تختار شكون يلعب ويكون لا عقلية ديال الهواة و الدروبة عقلية ديال مول الكورة
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3
15 - barçaoui السبت 15 غشت 2020 - 15:56
فريق برشلونة هو فريق اللاعبين و المدربين الهولانديين بامتياز. أين زمن كرويف و فرانك رايكارد؟ مع استثناء فترة جوارديولا و لويس إنريكي طبعا. بدون هولاندا، برشلونة فريق بدون روح و بدون هوية. باتريك كلويفرت قد يكون كرويف الجديد و الحل الأمثل. ميسي عليه أن يغير الأجواء. و ربما يريد ذلك عن قصد. بهذه الهزيمة، يريد فقط تسريع الرحيل. قد يكون الموضوع فيه الضرائب.

حتى في النشيد الوطني الهولاندي هناك تعبير عن الخضوع و الولاء لملك إسبانيا. الكرة و التاريخ يلتقيان في التكي تاكا البرشلونية.
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-9
16 - عبده السبت 15 غشت 2020 - 16:19
العائق الأكبر لفريق البرصا هو ميسي...عندما يتحكم لاعب واحد كيف ما كان مستواه في الفريق واللاعبين والمدرب والرئيس..ما عليك إلا أن تقرأ الفاتحة على الفريق...الجميع يخاف من ميسي كل لاعب أخذ الكرة إلا ويبحث عن ميسي ...و إلا تعرض لعقوبة من طرف ميسي...على الفريق أن يعلم أن ميسي انتهى كرويا ورياضيا..وما علة ميسي إلا أن يبحث عن بعض الفرق الخليجية للعب هناك من أجل جمع الأموال أكثر كفريق الغرافة أو....
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0
17 - رعما السبت 15 غشت 2020 - 16:50
الماتش مبيوع , اعيدو مشاهدة المقابلة وسوف تلاحظون كيف ساهمت البارصا في الفرق الكبير للنتيجة , جملة من الفراغات وترك اللاعبين البايرنيين يقدفون بحرية تامة والمبالغة في السيطرة على اللقاء لكي يضن المشاهدون ان البايرن اقوى من البرصا كما ان كان هناك غياب تام لميسي حتى لايفاجئ الخصم باي هدف محتمل, خدعة كورونا عرت على السمسرة والضحك على المشاهدين للمباريات .
الهزيمة ليست بسبب المدرب حتى لو فبل بالاقالة وليست بسبب اللاعبين بل بسبب ما تم التخطيط له من تمييع للشعوب في هذه الظرفية الكورونية
لكي يمرروا بعد ذلك الى ما تبقى من مخططهم البهلواني
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-16
18 - مصطفى المغربي السبت 15 غشت 2020 - 16:57
التخلي على هذا المدرب المتواضع ،كان واردا عندما سقط برشلونة أمام أوساسونا في ميدانه وضيع اللقب. انا لا أدري لماذا صبر برشلونة على هذا المدرب "العيان"؟
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-4
19 - سعيد الالفة السبت 15 غشت 2020 - 18:23
اود الاشارة الى احد " المحللين" ( قالوا محلل ) في محطة راديو مختصة بالرياضة ( %50 رياضة و %50 موسيقى ) راديو " كوكب اخر" هذا " المحلل " خرج بنداء لجميع المغاربة قبل اجراء مباراة البايرن و البارصا ينصحهم ويحتهم على عدم مشاهدة المباراة و الاكتفاء بمباراة البطولة لان مباراة البارصا حسب زعمه ليست ذات جدوى و اقسم بالله " عز....عما... " انه لن يشاهد المباراة الا بعد انقضاءها و بدا يلح علي المغاربة ان يفعلوا مثله ( وكانه وصي علينا)
نهمس في اذنه "انت حر في متابعة المباراة التي تريد لكن ليس لك الحق ان تمنعنا من ان عيش مباشرة لحظات تاريخية في كاس اوروبا لا تتكرر الا مرة في العمر اوو شوف تشوف فلا تملي على الاخرين فعل ما تحب انت ان تعمل يا " اللي قال ان زيدان ليس مدرب هو غيرغير اكومبانياتور !! الله الله على الخبير المحلل
خذ الدرس وادر لسانك الف مرة قبل النطق باشياء لا تفقهها فمباراة الامس دخلت التاريخ شكلا و مضمونا و مفعولا ;اثارها المزلزلة ستغيرمستقبل الفريق و تذكر كلامي قال ليك زيدان ماشي مدرب هو غير اكومبانياتور الله الله يا " محلحل " عفوا يا " مخلل "عفوا مرة اخرى عفوا يا " شبه محلل "
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2
20 - رحمان عاي السبت 15 غشت 2020 - 18:57
الى المعلق "سعيد الالفة " متفق معك على طول هذه المحطة التي هي فعلا من كوكب اخر تريد فرض وصايتها على اذواق المغاربة مستمدة قوتها من مساندة كبير الجوقة بفعل عدة صفقات مربحة منها نجوم الدوار في اطار عطيني نعطيك فهي تحاصر وتتصدى من ينتقد كبير الكرة وتسيره الكارثي !!
اما ما يسمى محلل فذاك الشخص لا يعرف اي شيء مجرد حلايقي ساعدته بعض الظروف فصار يهلل فقط النمودج الفرنسي وانكر مدينته واصله واصبح يدعي انه من مدينة العلم والمعرفة في حين هو من منطقة تازة !! فكيف تتعامل مع شخص ينكر اصله وهاجر الى مونوبولي بفرنسا واصبح بالنسبة الوحيدة في الكون !!
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1
21 - رعما السبت 15 غشت 2020 - 19:03
19 - سعيد الالفة

انا ابضا لم اشاهد المبارة الا في الدقائق الاولى وبعد ان سجل التعادل الاول تركتها ولم اعد الا بعد انتهائها لكي اشاهد ملخص الاهداف لكن الطريقة التي سجلت بها تلك الاهداف لم تعجبني واثارت فضولي واستوحيت بعد ذلك انه كيف ان الجمهور غاضب على الهزيمة الثقيلة وحينها تذكرت بماذا سينفع القلق حيث اصلا لايوجد بالملعب الا جمهور افتراضي فحبدا لو اعطوا الى الفائز بللقب كاسا افتراضية على مقاس لعبهم الافتراضي

للاشارة, لم يؤمرني احد او ينصحني بعدم مشاهدة المباراة, وحتى لو فعل فانا حر في مواقفي, اشاهدها ام لا هذا يعنيني انا فحسب ولا احد غيري, اما زيدان فهو نجم كرة قدم كبير قبل ان يصبح مدربا كبيرا واعز مدرب الي لكن لم يحالفه الحظ ضد السيتي فخرج من المسابفة مبكرا
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0
22 - جيب جيب السبت 15 غشت 2020 - 19:17
ان زمان الحكام ذهب لن يعود انه زمان var البرصا غير قادرة تفوز بي الشاميينون بدون حكام الحقيقة المرة
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