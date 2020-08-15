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كُتّاب وآراء
"برشلونة" يعتزم إقالة سيتين بعد "الهزيمة الثقيلة"
توافقت تقارير إعلامية إسبانيا على أن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم بصدد إقالة مدربه كيكي سيتين بعد الهزيمة التاريخية التي مُني بها الفريق الكتالوني أمام بايرن ميونخ الألماني في دور الثمانية في بطولة دوري أبطال أوروبا.
وذكرت التقارير أن الأرجنتيني ماوريسيو بوتشتينو وتشافي، المحترف السابق في برشلونة، والهولندي باتريك كلوفيرت، من الأسماء المرشحة لخلافة سيتين في تدريب برشلونة.
كان بايرن تغلب على برشلونة مساء أمس الجمعة بثمانية أهداف مقابل هدفين، وهي المرة الأولى التي تستقبل فيها شباك الفريق الكتالوني ثمانية أهداف في مباراة واحدة منذ عام 1946.
وكان ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة، تقدم باعتذار للجماهير عن هذه الهزيمة الثقيلة نيابة عن الفريق وأعلن أنه سيتم اتخاذ قرارات بناء على هذا الحدث، وقال:" ثمة قرارات اتخذناها بالفعل، وقرارات أخرى سنتخذها خلال الأيام المقبلة، وسيتم الإعلان عن ذلك الأسبوع المقبل، وعلينا اتخاذ قرارات بعد أن تهدأ الأمور".
كان سيتين/61 عاما/ تولى قيادة برشلونة في كانون ثان/يناير الماضي، خلفا لـ إرنستو فالفردي، وقد أبدى استعداده لأي عواقب تترتب على الهزيمة الثقيلة من بايرن بقوله:" الفرص بالنسبة لي آخذة في الانحسار، بطبيعة الحال".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (22)
حتى في النشيد الوطني الهولاندي هناك تعبير عن الخضوع و الولاء لملك إسبانيا. الكرة و التاريخ يلتقيان في التكي تاكا البرشلونية.
الهزيمة ليست بسبب المدرب حتى لو فبل بالاقالة وليست بسبب اللاعبين بل بسبب ما تم التخطيط له من تمييع للشعوب في هذه الظرفية الكورونية
لكي يمرروا بعد ذلك الى ما تبقى من مخططهم البهلواني
نهمس في اذنه "انت حر في متابعة المباراة التي تريد لكن ليس لك الحق ان تمنعنا من ان عيش مباشرة لحظات تاريخية في كاس اوروبا لا تتكرر الا مرة في العمر اوو شوف تشوف فلا تملي على الاخرين فعل ما تحب انت ان تعمل يا " اللي قال ان زيدان ليس مدرب هو غيرغير اكومبانياتور !! الله الله على الخبير المحلل
خذ الدرس وادر لسانك الف مرة قبل النطق باشياء لا تفقهها فمباراة الامس دخلت التاريخ شكلا و مضمونا و مفعولا ;اثارها المزلزلة ستغيرمستقبل الفريق و تذكر كلامي قال ليك زيدان ماشي مدرب هو غير اكومبانياتور الله الله يا " محلحل " عفوا يا " مخلل "عفوا مرة اخرى عفوا يا " شبه محلل "
اما ما يسمى محلل فذاك الشخص لا يعرف اي شيء مجرد حلايقي ساعدته بعض الظروف فصار يهلل فقط النمودج الفرنسي وانكر مدينته واصله واصبح يدعي انه من مدينة العلم والمعرفة في حين هو من منطقة تازة !! فكيف تتعامل مع شخص ينكر اصله وهاجر الى مونوبولي بفرنسا واصبح بالنسبة الوحيدة في الكون !!
انا ابضا لم اشاهد المبارة الا في الدقائق الاولى وبعد ان سجل التعادل الاول تركتها ولم اعد الا بعد انتهائها لكي اشاهد ملخص الاهداف لكن الطريقة التي سجلت بها تلك الاهداف لم تعجبني واثارت فضولي واستوحيت بعد ذلك انه كيف ان الجمهور غاضب على الهزيمة الثقيلة وحينها تذكرت بماذا سينفع القلق حيث اصلا لايوجد بالملعب الا جمهور افتراضي فحبدا لو اعطوا الى الفائز بللقب كاسا افتراضية على مقاس لعبهم الافتراضي
للاشارة, لم يؤمرني احد او ينصحني بعدم مشاهدة المباراة, وحتى لو فعل فانا حر في مواقفي, اشاهدها ام لا هذا يعنيني انا فحسب ولا احد غيري, اما زيدان فهو نجم كرة قدم كبير قبل ان يصبح مدربا كبيرا واعز مدرب الي لكن لم يحالفه الحظ ضد السيتي فخرج من المسابفة مبكرا