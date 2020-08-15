"برشلونة" يعتزم إقالة سيتين بعد "الهزيمة الثقيلة"

هسبريس - د.ب.أ

توافقت تقارير إعلامية إسبانيا على أن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم بصدد إقالة مدربه كيكي سيتين بعد الهزيمة التاريخية التي مُني بها الفريق الكتالوني أمام بايرن ميونخ الألماني في دور الثمانية في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وذكرت التقارير أن الأرجنتيني ماوريسيو بوتشتينو وتشافي، المحترف السابق في برشلونة، والهولندي باتريك كلوفيرت، من الأسماء المرشحة لخلافة سيتين في تدريب برشلونة.

كان بايرن تغلب على برشلونة مساء أمس الجمعة بثمانية أهداف مقابل هدفين، وهي المرة الأولى التي تستقبل فيها شباك الفريق الكتالوني ثمانية أهداف في مباراة واحدة منذ عام 1946.

وكان ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة، تقدم باعتذار للجماهير عن هذه الهزيمة الثقيلة نيابة عن الفريق وأعلن أنه سيتم اتخاذ قرارات بناء على هذا الحدث، وقال:" ثمة قرارات اتخذناها بالفعل، وقرارات أخرى سنتخذها خلال الأيام المقبلة، وسيتم الإعلان عن ذلك الأسبوع المقبل، وعلينا اتخاذ قرارات بعد أن تهدأ الأمور".

كان سيتين/61 عاما/ تولى قيادة برشلونة في كانون ثان/يناير الماضي، خلفا لـ إرنستو فالفردي، وقد أبدى استعداده لأي عواقب تترتب على الهزيمة الثقيلة من بايرن بقوله:" الفرص بالنسبة لي آخذة في الانحسار، بطبيعة الحال".