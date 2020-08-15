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الرئيسية | رياضة | فحوص وعزل للمصابين بـ"كورونا" في نادي الوداد

فحوص وعزل للمصابين بـ"كورونا" في نادي الوداد

فحوص وعزل للمصابين بـ"كورونا" في نادي الوداد
هسبورت - حمزة اشتيوي
السبت 15 غشت 2020 - 21:15

خضع لاعبو نادي الوداد الرياضي لكرة القدم وباقي أفراد الفريق، الذين تأكدت إصابتهم بـ"فيروس كورونا" المستجد، لفحوصات طبية تخص تخطيط القلب بمستشفى محمد الخامس بالدار البيضاء، لمعاينة حالاتهم الصحية بعد إصابتهم بالوباء.

وعلمت "هسبورت"، من مصادر مطلعة، بأن المصابين داخل القلعة "الحمراء"، وهم إسماعيل الحداد وإبراهيم نجم الدين وبدر كادارين والكونغولي كاسينغو كازادي بالإضافة إلى فرد عن الطاقم الإداري وآخر عن الطاقم الطبي للفريق، خضعوا لفحوصات دقيقة بمستشفى محمد الخامس. كما أن حالتهم الصحية مستقرة ولم تظهر عليهم أي أعراض، باستثناء لاعب واحد شعر ببعض العياء والقليل من السعال.

وحسب المصادر نفسها، فإن إدارة الفريق "الأحمر" قررت عزل الأسماء المصابة بالوباء بمكان خاص سيوجدون به على امتداد أسبوع، حيث سيخضعون للحجر الصحي والعلاجات اللازمة، قبل أن يتم إخضاعهم لمسحة جديدة للتأكد من تعافيهم من "الفيروس" قبل العودة للتداريب.

وتخضع باقي مكونات فريق الوداد الرياضي لتحاليل مخبرية جديدة للكشف عن "الفيروس"، بعد مخالطتهم للأسماء المصابة، خلال الأيام الماضية، حيث كان الفريق يستعد لمواجهة الجيش الملكي في "كلاسيكو" الكرة المغربية.

جدير بالذكر أن مباراة الوداد الرياضي ومضيفه الجيش الملكي، التي كانت مقررة الجمعة على أرضية الملعب التابع للمركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، لحساب الجولة الـ22 من منافسات الدوري الاحترافي، تم تأجيلها إلى وقت لاحق، بعد تسجيل إصابات بالوباء في صفوف الفريق "الأحمر".

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1 - رشيد من نيوجرسي السبت 15 غشت 2020 - 21:53
نطلب الله القدير ان يشفي جميع لاعبي الوداد وكل لاعبي البطولة المغربية و جميع المصابين في العالم كله من هذا المرض اللعين وان شاء الله ترجع الأمور كما كانت و تستمر البطولة وإذا تواصلت الإصابات في صفوف الاعبين من مختلف الفرق فيجب توقيف البطولة او تأجيلها الى ان يتوقف انتشار هذا الوباء في المغرب
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