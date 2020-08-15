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الرئيسية | رياضة | 4 إصابات بعدوى "كورونا" في الكوكب المراكشي

4 إصابات بعدوى "كورونا" في الكوكب المراكشي

4 إصابات بعدوى "كورونا" في الكوكب المراكشي
هسبورت - حمزة اشتيوي
السبت 15 غشت 2020 - 19:10

علمت "هسبورت"، من مصادر مطلعة، بأن نتائج التحاليل المخبرية الخاصة بالكشف عن "فيروس كورونا"، التي توصلت بها إدارة فريق الكوكب المراكشي لكرة القدم، اليوم السبت، أكدت إصابة أربعة لاعبين بالوباء.

وحسب المصادر نفسها، فإن نتائج المسحة الطبية التي خضعت لها مكونات الفريق المراكشي جاءت نتائجها إيجابية بالنسبة إلى أربعة لاعبين، وهم زكرياء شروق وعبد الله غراف وأيمن العايدي وأنس عكلان، حسب المعطيات التي توصلت بها "هسبورت".

ومن المنتظر أن يتم تأجيل مباراة الكوكب المراكشي وضيفه شباب بنجرير لحساب الجولة الـ25 من منافسات الدوري الاحترافي القسم الثاني، والمقررة غدا الأحد على أرضية ملعب مراكش الكبير، بعد تسجيل حالات إيجابية في صفوف ممثل "عاصمة النخيل".

يشار إلى أن 4 مباريات تم تأجيلها أمس الجمعة في القسم الاحترافي الأول، ويتعلق الأمر بلقاء "الكلاسيكو" بين الجيش الملكي والوداد الرياضي البيضاوي والرجاء الرياضي وسريع وادي زم ولقاء رجاء بني ملال والدفاع الحسني الجديدي ثم مباراة اتحاد طنجة وأولمبيك خريبكة؛ وذلك بعد تسجيل حالات إيجابية في صفوف كل من الوداد البيضاوي وسريع وادي زم ورجاء بني ملال واتحاد طنجة في وقت سابق.

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1 - نعيم السبت 15 غشت 2020 - 19:23
الطرح بدا كيحماض كورونا هي لولات لعبا البطولة
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2 - شخبوط السبت 15 غشت 2020 - 19:30
فليسجل التاريخ ان احسن فريق في شمال افريقيا قد تكالبت عليه الكورونا و ظروف مادية و سوء تسيير حتى وصل لهذه اللحظة
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