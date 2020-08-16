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الرئيسية | رياضة | عودة مالانغو ونغوما تزرع الفرح في صفوف الرجاء

عودة مالانغو ونغوما تزرع الفرح في صفوف الرجاء

عودة مالانغو ونغوما تزرع الفرح في صفوف الرجاء
هسبورت - آمال لكعيدا
الأحد 16 غشت 2020 - 07:10

أعلنت الصفحة الرسمية للرجاء الرياضي البيضاوي نجاح إدارة النادي في تأمين رحلة جوية غير مباشرة لعودة لاعبيه الكونغوليين، بن مالانغو وفابريس نغوما، اللذين ظلا عالقين في بلدهما منذ مارس الماضي، بسبب انتشار "فيروس كورونا".

وحسب بلاغ النادي، فقد جرى تأمين رحلة جوية لركيزتي تشكيلة الرجاء الرياضي نحو الدار البيضاء، مرورا بإثيوبيا، ثم الوصول إلى العاصمة الإيفوارية أبيدجان مساء الأحد، قبل الإقلاع مجددا إلى مدينة الدار البيضاء مساء الثلاثاء القادم.

وعبّرت جماهير الرجاء الرياضي، في تعليقاتها على منشور عودة مالونغو ونغوما، عن ارتياحها للمستجد، خصوصا أن الفريق "الأخضر" يتصدر حاليا الترتيب العام، على أن تتسع دائرة الاختيارات التقنية أمام المدرب جمال سلامي، في الهجوم والوسط، بعودة الثنائي المذكور.

وتقدم النادي بالشكر إلى كل من ساهم في تأمين رحلة عودة الثنائي الكونغولي، "خاصة سفيري جلالة الملك بجمهورية الكونغو الديمقراطية ودولة كوت ديفوار وكذلك مسؤولي الخطوط الملكية المغربية على المستوى المركزي بالدار البيضاء وبكنشاسا".

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