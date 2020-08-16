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كُتّاب وآراء
"حكام الكاف" يقررون دعم المغربي رضوان جيد
وضع الحكم رضوان جيد أجهزة التحكيم بالجامعة في موقف حرج مع لجنة الحكام التابعة للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، بعد غيابه عن قيادة المباريات الأخيرة في البطولة، حيث سجلت لجنة الحكام بـ"الكاف" غياب الحكم المذكور عن مباريات البطولة المغربية.
وأكد مصدر تحكيمي موثوق، في تصريح لـ"هسبورت"، أن لجنة الحكام بـ"الكاف" تتابع بدقة كل الحكام الأفارقة المرشحين لقيادة مباريات كأس العالم 2022، مضيفا أنها ناقشت الحالات التحكيمية التي شهدتها المباراة المؤجلة، التي جمعت فريق الدفاع الجديدي بضيفه نهضة بركان، في إطار متابعة وتقييم مردود ثلاثي التحكيم رضوان جيد، لحسن أزكاو ومصطفى أكركاد، باعتبارهم مرشحين لمونديال قطر.
وكشف مصدر الجريدة أن لجنة الحكام بالكونفدرالية الإفريقية دخلت على الخط بعد محاسبة جمال الكعواشي، رئيس اللجنة المركزية، للحكم رضوان جيد، من خلال تأكيد جل أعضائها على صحة القرارات التحكيمية في المباراة المذكورة باستثناء عضو واحد، الشيء الذي وضع الكعواشي في موقف حرج، خصوصا في ظل تشبثه بالتأكيد على ظلم التحكيم لنهضة بركان.
وأوضح المصدر ذاته أن أعضاء لجنة التحكيم، التابعة للكونفدرالية الإفريقية، توصلت بالحالات التحكيمية للمباراة المذكورة عبر مراسلة من يحيى حدقة، فتمت مناقشتها في مجموعة خاصة بهؤلاء الأعضاء قبل تأكيدهم على صحة قرار طرد اللاعب جبريل شيخ واتارا، وعدم احتساب ركلتي الجزاء لصالح نهضة بركان.
وفي ظل هذا المعطى، سارعت مديرية التحكيم الوطنية إلى تعيين رضوان جيد نهاية هذا الأسبوع، من خلال إسناد مهمة حكم غرفة "الفار" إليه في مباراة الجولة الـ22 من منافسات الدوري، التي تجمع فريق أولمبيك آسفي بضيفه يوسفية برشيد، مساء يوم السبت.