الجائحة تعصف بـ"ديربي" الكوكب وشباب ابن جرير

إبراهيم مغراوي من مراكش

قررت لجنة اليقظة بولاية جهة مراكش آسفي تأجيل مباراة الديربي، التي كانت ستجمع الأحد نادي الكوكب المراكشي لكرة القدم وشباب ابن جرير، بعد إصابة لاعبين بالفريق المراكشي بفيروس "كوفيد- 19".

وجاء تأجيل هذه المواجهة بعدما كشفت التحاليل المخبرية، التي خضع لها فريق الكوكب المراكشي لكرة القدم منذ خمسة أيام، عن إصابة أربعة لاعبين وعضو بالمكتب المسير بفيروس "كورونا".

وبعد ظهور نتائج التحاليل المخبرية، السبت، فرضت السلطات الصحية الحجر المنزلي على المصابين بالفيروس، الذي سبق أن تسلل إلى إداريين ولاعبة بالفريق النسوي.

وينتظر أن تجرى فحوصات طبية لمخالطي المصابين، الذين يوجدون في حالة صحية مستقرة، وإجراء مسحة طبية أخرى على كافة مكونات الفريق للوقوف على الوضع الصحي بالنادي في أقرب الآجال.

وبتسجيل هذه الإصابات ينضم نادي الكوكب لكرة القدم إلى الأندية المراكشية والوطنية، التي أعلن عن إصابات في صفوفها بفيروس "كوفيد- 19".