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الرئيسية | رياضة | الحسنية وآسفي يحققان الانتصار بالدوري الاحترافي

الحسنية وآسفي يحققان الانتصار بالدوري الاحترافي

الحسنية وآسفي يحققان الانتصار بالدوري الاحترافي
هسبريس من الرباط
السبت 15 غشت 2020 - 22:25

تعثر فريق المغرب التطواني أمام ضيفه فريق حسنية أكادير بهدفين لواحد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على أرضية ملعب سانية الرمل بتطوان، برسم الدورة الـ22 من البطولة الوطنية الإحترافية لأندية القسم الأول في كرة القدم.

وسجل هدفي فريق حسنية أكادير كريم البركاوي في الدقيقة 58 والمهدي أوبيلا عند الدقيقة 75، فيما سجل هدف المغرب التطواني مصطفى اليوسفي بحلول الدقيقة 62 من عمر المقابلة.

وعرف اللقاء، الذي أداره الحكم عبد العزيز لمسلك، طرد لاعب حسنية أكادير عبد الحكيم باسين في الدقيقة 42.

وارتقى فريق حسنية أكادير، عقب هذه النتيجة، من المركز الرابع عشر إلى المركز الثاني عشر برصيد 24 نقطة، فيما ظل فريق المغرب التطواني في المركز السابع برصيد 30 نقطة.

وفي مباراة ثانية عن الدورة ذاتها، تفوق فريق أولمبيك آسفي على ضيفه فريق يوسفية برشيد بهدف للاشيء، في اللقاء الذي دار بينها على أرضية ملعب المسيرة بآسفي، بعدما سجل هدف الأولمبيك أيوب الكعداوي عند الدقيقة 48.

واحتل فريق أولمبيك آسفي، عقب هذه النتيجة، المركز التاسع برصيد 25 نقطة، إلى جانب فريقي نهضة الزمامرة ويوسفية برشيد.

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