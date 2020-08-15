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كُتّاب وآراء
نتائج سلبية لكشوفات "كورونا" بالرجاء البيضاوي
توصلت إدارة نادي الرجاء الرياضي لكرة القدم، مساء اليوم السبت، بنتائج التحاليل المخبرية الخاصة بالكشف عن فيروس "كورونا"، التي خضعت لها مكونات الفريق، وقد جاءت جميعها سلبية.
وأجرى الرجاء التحاليل المخبرية لجميع مكونات الفريق الأول، من لاعبين وطاقم تقني وطبي وإداري، وكذا جميع لاعبي فئة الأمل والأطر، بالإضافة إلى المستخدمين والعاملين بالنادي، بحكم أنهم يخالطون اللاعبين.
وكانت مباراة الرجاء أمام فريق سريع وادي زم، التي كانت مقررة اليوم السبت، قد تأجلت بسبب تسجيل إصابتين بفيروس "كورونا" في صفوف سريع وادي زم، الأمر الذي حال دون سفره إلى الدار البيضاء لمواجهة الرجاء، بعدما قررت العصبة الاحترافية تأجيل اللقاء إلى وقت لاحق.