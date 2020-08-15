نتائج سلبية لكشوفات "كورونا" بالرجاء البيضاوي

هسبورت - حمزة اشتيوي

توصلت إدارة نادي الرجاء الرياضي لكرة القدم، مساء اليوم السبت، بنتائج التحاليل المخبرية الخاصة بالكشف عن فيروس "كورونا"، التي خضعت لها مكونات الفريق، وقد جاءت جميعها سلبية.

وأجرى الرجاء التحاليل المخبرية لجميع مكونات الفريق الأول، من لاعبين وطاقم تقني وطبي وإداري، وكذا جميع لاعبي فئة الأمل والأطر، بالإضافة إلى المستخدمين والعاملين بالنادي، بحكم أنهم يخالطون اللاعبين.

وكانت مباراة الرجاء أمام فريق سريع وادي زم، التي كانت مقررة اليوم السبت، قد تأجلت بسبب تسجيل إصابتين بفيروس "كورونا" في صفوف سريع وادي زم، الأمر الذي حال دون سفره إلى الدار البيضاء لمواجهة الرجاء، بعدما قررت العصبة الاحترافية تأجيل اللقاء إلى وقت لاحق.