24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

16/08/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:1206:4613:3717:1320:1821:39
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. "أهوالٌ" في مستشفيات "كورونا".. حشيشٌ وجرذان وغيابٌ للأطّباء (5.00)

  2. ارتفاع الحالات الحرجة لـ"كورونا" يعقد مهام أطباء الإنعاش بالمغرب (5.00)

  3. رعاية الأمهات العازبات (5.00)

  4. الدخول المدرسي يجمع أمزازي بمديري الأكاديميات (5.00)

  5. كورونا التعليم.. السرعة الثالثة؟ (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | رياضة | نادي ليون يخرج مانشستر سيتي من دوري الأبطال

نادي ليون يخرج مانشستر سيتي من دوري الأبطال

نادي ليون يخرج مانشستر سيتي من دوري الأبطال
هسبريس ـ مُتابعة
السبت 15 غشت 2020 - 21:55

أكمل فريق ليون الفرنسي عقد المتأهلين لنصف نهائي دوري الأبطال الأوروبي لكرة القدم عقب فوزه على مانشستر سيتي الإنجليزي، اليوم السبت، بـ3-1، في دور ربع النهاية من البطولة.

وتقدم ليون بهدف سجله ماكسويل كورني في الدقيقة 24، وتعادل كيفين دي بروين لمانشستر سيتي في الدقيقة 69، ثم أضاف موسى ديمبيلي الهدف الثاني لليون في الدقيقة 79، قبل أن يسجل اللاعب نفسه الهدف الثالث لليون في الدقيقة 87.

بهذه النتيجة؛ يضرب ليون موعدا مع بايرن ميونيخ الألماني، الفائز بنتيجة كاسحة أمس الجمعة على برشلونة الإسباني 8-2، فيما يضم نصف النهائي الآخر مواجهة فرنسية ألمانية أيضا بين باريس سان جرمان ولايبزيغ.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - Brunete السبت 15 غشت 2020 - 23:22
لا تكفي 50 سنة للسيتي و باريس جيرمان للفوز بي دوري الابطال فساد الاموال فقط
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
2 - abdou الأحد 16 غشت 2020 - 00:14
La défaite de City est due à :
-La pression du match qui était sur City
-La mauvaise direction du match par Guardiola
-L'efficace tactique adoptée par l'entraîneur de Lyon
- Le championnat français n'a pas connu sa fin et par conséquent Lyon s'est reposé plus que City car le championnat anglais a été joué jusqu'à la fin.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
3 - مشجع الأحد 16 غشت 2020 - 00:28
اتوقع فوز فريق ليون بدوري ابطال اوروبا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
4 - ayoub الأحد 16 غشت 2020 - 00:47
أضن عودة الكرة الفرنسية لتربع عل عرش العالم من جديد
فازو بكأس عالم
والان الفرق فرنسية فالمربع دهبي فدوري ابطال
إنه الاحتراف الجيد والتخطيط المستقبلي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
5 - ملال الأحد 16 غشت 2020 - 00:51
le plus fort reste..tactiquement le bayer était fidèle à sa démarche.. alors que le Barça n'était pas au point ..car un seul joueur ou deux ne font pas l'équipe...le PSG lui
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
6 - ملال الأحد 16 غشت 2020 - 00:54
o.lyon.pas le PSG.. lui a su gérer le match avec prudence..
finale ..allemande..90/100
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
7 - ayoub الأحد 16 غشت 2020 - 00:57
إنتضرو مفاجئة من عيار تقيل
ليون الفرنسي سيطيح بالبايرن ميونخ
لانه فريق قوي
دفاع متماسك
هجومات خاطفة وسريعة
وسط ميدان يدافع ويهاجم
قهر يوفنتيس وقهر مان سيتي
تدكرو كلامي ليون سيطيح بالبايرن
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
المجموع: 7 | عرض: 1 - 7

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.