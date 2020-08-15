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كُتّاب وآراء
نادي ليون يخرج مانشستر سيتي من دوري الأبطال
أكمل فريق ليون الفرنسي عقد المتأهلين لنصف نهائي دوري الأبطال الأوروبي لكرة القدم عقب فوزه على مانشستر سيتي الإنجليزي، اليوم السبت، بـ3-1، في دور ربع النهاية من البطولة.
وتقدم ليون بهدف سجله ماكسويل كورني في الدقيقة 24، وتعادل كيفين دي بروين لمانشستر سيتي في الدقيقة 69، ثم أضاف موسى ديمبيلي الهدف الثاني لليون في الدقيقة 79، قبل أن يسجل اللاعب نفسه الهدف الثالث لليون في الدقيقة 87.
بهذه النتيجة؛ يضرب ليون موعدا مع بايرن ميونيخ الألماني، الفائز بنتيجة كاسحة أمس الجمعة على برشلونة الإسباني 8-2، فيما يضم نصف النهائي الآخر مواجهة فرنسية ألمانية أيضا بين باريس سان جرمان ولايبزيغ.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (7)
-La pression du match qui était sur City
-La mauvaise direction du match par Guardiola
-L'efficace tactique adoptée par l'entraîneur de Lyon
- Le championnat français n'a pas connu sa fin et par conséquent Lyon s'est reposé plus que City car le championnat anglais a été joué jusqu'à la fin.
فازو بكأس عالم
والان الفرق فرنسية فالمربع دهبي فدوري ابطال
إنه الاحتراف الجيد والتخطيط المستقبلي
finale ..allemande..90/100
ليون الفرنسي سيطيح بالبايرن ميونخ
لانه فريق قوي
دفاع متماسك
هجومات خاطفة وسريعة
وسط ميدان يدافع ويهاجم
قهر يوفنتيس وقهر مان سيتي
تدكرو كلامي ليون سيطيح بالبايرن