نادي ليون يخرج مانشستر سيتي من دوري الأبطال

هسبريس ـ مُتابعة

أكمل فريق ليون الفرنسي عقد المتأهلين لنصف نهائي دوري الأبطال الأوروبي لكرة القدم عقب فوزه على مانشستر سيتي الإنجليزي، اليوم السبت، بـ3-1، في دور ربع النهاية من البطولة.

وتقدم ليون بهدف سجله ماكسويل كورني في الدقيقة 24، وتعادل كيفين دي بروين لمانشستر سيتي في الدقيقة 69، ثم أضاف موسى ديمبيلي الهدف الثاني لليون في الدقيقة 79، قبل أن يسجل اللاعب نفسه الهدف الثالث لليون في الدقيقة 87.

بهذه النتيجة؛ يضرب ليون موعدا مع بايرن ميونيخ الألماني، الفائز بنتيجة كاسحة أمس الجمعة على برشلونة الإسباني 8-2، فيما يضم نصف النهائي الآخر مواجهة فرنسية ألمانية أيضا بين باريس سان جرمان ولايبزيغ.