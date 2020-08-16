رئيس "الكوكب" يكشف تفاصيل 9 إصابات بالجائحة

هسبورت - حمزة اشتيوي

كشف نعيم راضي مبارك، رئيس نادي الكوكب المراكشي لكرة القدم، عن الوضع الذي تعيشه مكونات الفريق، بعدما تأكدت يوم السبت إصابة تسعة أفراد من فريق "فارس النخيل" بـ"فيروس" كورونا المستجد، وإمكانية تأجيل مباراة الفريق أمام ضيفه شباب ابن جرير، التي كانت مقررة الأحد على أرضية الملعب الكبير بمراكش، لحساب منافسات الجولة الـ25 من الدوري الاحترافي في قسمه الثاني.

وقال رئيس الكوكب في تصريح لـ"هسبورت": "قبل مباراتنا الأخيرة أمام الاتحاد الزموري للخميسات الأحد الماضي، شعر اللاعب عبد الله غراف ببعض الأعراض، فارتأينا الإبقاء عليه بمراكش، ولم يُسافر مع الفريق إلى مدينة الخميسات، وبعد هذا اللقاء ظهرت الأعراض على فرد آخر، ويتعلق الأمر برضوان حنيش المرشح لرئاسة الفريق".

وأضاف المتحدث نفسه: "بعد التحاليل المخبرية التي أجرتها جميع مكونات الفريق الثلاثاء الماضي، والتي تأخرت نتائجها إلى غاية صباح السبت، تأكد وجود مجموعة من الإصابات في صفوف الفريق، ويتعلق الأمر بكل من رضوان حنيش، المرشح للرئاسة، والمنخرطين رفيق بنعيدة وبن دحان، بالإضافة إلى نائب الرئيس وأربعة لاعبين".

وتابع رئيس فريق "فارس النخيل": "راسلنا ولاية المدينة والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وتوصلنا بقرار إلغاء اللقاء من الولاية، التي ألغت كل المباريات المقررة بمراكش في مختلف الأقسام، وننتظر قرار جامعة الكرة بخصوص مباراة شباب ابن جرير، كما قمنا بتوقيف التداريب، وسنُجري تحاليل جديدة صباح الأحد لجميع مكونات الفريق".

وواصل: "جميع اللاعبين وأفراد الطاقم التقني والإداري والطبي للفريق سيلتزمون بالحجر الصحي المنزلي إلى غاية صدور نتائج المسحة الجديدة، احتراما للبروتوكول الصحي المعمول به، كما قررت سلطات المدينة إغلاق الملعب الكبير بمراكش. وبالمناسبة، نتمنى الشفاء العاجل لمدير المركب المصاب كذلك بالفيروس".

يُشار إلى أن العصبة الاحترافية لكرة القدم من المنتظر أن تؤجل مباراة الكوكب المراكشي وضيفه شباب ابن جرير، المقررة الأحد على أرضية الملعب الكبير بمراكش لحساب منافسات الجولة الـ25 من الدوري الاحترافي في قسمه الثاني، بسبب تسجيل حالات إيجابية في صفوف الفريق المراكشي.