24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

16/08/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:1206:4613:3717:1320:1821:39
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. تكليف المراكز الصحية بتحليلات كورونا "يؤزم" وضعية بقية المرضى (5.00)

  2. ممرضون يستأنفون الاحتجاج للمطالبة بالتعويض عن "مخاطر كورونا" (5.00)

  3. رئيس موريتانيا السابق يتهم "الإخوان" باستهدافه (5.00)

  4. خبراء مغاربة: أجهزة الكشف السريع عن فيروس "كورونا" غير دقيقة (5.00)

  5. كورونا بجهات المغرب .. الشفاء 69,64% و11819 تحت العلاج (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | رياضة | رئيس "الكوكب" يكشف تفاصيل 9 إصابات بالجائحة

رئيس "الكوكب" يكشف تفاصيل 9 إصابات بالجائحة

رئيس "الكوكب" يكشف تفاصيل 9 إصابات بالجائحة
هسبورت - حمزة اشتيوي
الأحد 16 غشت 2020 - 12:50

كشف نعيم راضي مبارك، رئيس نادي الكوكب المراكشي لكرة القدم، عن الوضع الذي تعيشه مكونات الفريق، بعدما تأكدت يوم السبت إصابة تسعة أفراد من فريق "فارس النخيل" بـ"فيروس" كورونا المستجد، وإمكانية تأجيل مباراة الفريق أمام ضيفه شباب ابن جرير، التي كانت مقررة الأحد على أرضية الملعب الكبير بمراكش، لحساب منافسات الجولة الـ25 من الدوري الاحترافي في قسمه الثاني.

وقال رئيس الكوكب في تصريح لـ"هسبورت": "قبل مباراتنا الأخيرة أمام الاتحاد الزموري للخميسات الأحد الماضي، شعر اللاعب عبد الله غراف ببعض الأعراض، فارتأينا الإبقاء عليه بمراكش، ولم يُسافر مع الفريق إلى مدينة الخميسات، وبعد هذا اللقاء ظهرت الأعراض على فرد آخر، ويتعلق الأمر برضوان حنيش المرشح لرئاسة الفريق".

وأضاف المتحدث نفسه: "بعد التحاليل المخبرية التي أجرتها جميع مكونات الفريق الثلاثاء الماضي، والتي تأخرت نتائجها إلى غاية صباح السبت، تأكد وجود مجموعة من الإصابات في صفوف الفريق، ويتعلق الأمر بكل من رضوان حنيش، المرشح للرئاسة، والمنخرطين رفيق بنعيدة وبن دحان، بالإضافة إلى نائب الرئيس وأربعة لاعبين".

وتابع رئيس فريق "فارس النخيل": "راسلنا ولاية المدينة والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وتوصلنا بقرار إلغاء اللقاء من الولاية، التي ألغت كل المباريات المقررة بمراكش في مختلف الأقسام، وننتظر قرار جامعة الكرة بخصوص مباراة شباب ابن جرير، كما قمنا بتوقيف التداريب، وسنُجري تحاليل جديدة صباح الأحد لجميع مكونات الفريق".

وواصل: "جميع اللاعبين وأفراد الطاقم التقني والإداري والطبي للفريق سيلتزمون بالحجر الصحي المنزلي إلى غاية صدور نتائج المسحة الجديدة، احتراما للبروتوكول الصحي المعمول به، كما قررت سلطات المدينة إغلاق الملعب الكبير بمراكش. وبالمناسبة، نتمنى الشفاء العاجل لمدير المركب المصاب كذلك بالفيروس".

يُشار إلى أن العصبة الاحترافية لكرة القدم من المنتظر أن تؤجل مباراة الكوكب المراكشي وضيفه شباب ابن جرير، المقررة الأحد على أرضية الملعب الكبير بمراكش لحساب منافسات الجولة الـ25 من الدوري الاحترافي في قسمه الثاني، بسبب تسجيل حالات إيجابية في صفوف الفريق المراكشي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.