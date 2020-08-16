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الرئيسية | رياضة | "كاف" تعلن تأجيل موعد تصفيات "مونديال الشابات"

"كاف" تعلن تأجيل موعد تصفيات "مونديال الشابات"

"كاف" تعلن تأجيل موعد تصفيات "مونديال الشابات"
هسبريس ـ مُتابعة
الأحد 16 غشت 2020 - 13:20

قررت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم تأجيل مباريات تصفيات بطولة كأس العالم للنسوية تحت 20 سنة؛ المزمع تنظيمها في كل من كوستاريكا وبنما سنة 2020

وذكرت "كاف"، في بيان اليوم الأحد، أنه "بسبب المحاذير المفروضة على السفر عبر قارة إفريقيا، بسبب وباء كوفيد 19، تم تأجيل تصفيات بطولة كأس العالم النسوية تحت 20 سنة، والتي يفترض أن تجرى الشهر المقبل".

وكانت مباريات ذهاب الدور الأول من التصفيات مقررة في الفترة من 3 إلى 5 شتنبر 2020، على أن تقام مباريات الإياب من 10 إلى 12 خلال الشهر نفسه.

وأكدت الهيئة الكروية القارية أنه سيتم الإعلان عن الجدول المعدل للتصفيات في الوقت المناسب، بعد التشاور مع أصحاب المصلحة والشركاء المختلفين.

ويتأهل فريقان لتمثيل إفريقيا في نهائيات البطولة المقررة في الفترة من 20 يناير إلى 6 فبراير 2021 بين كوستاريكا وبنما.

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