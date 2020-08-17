الزمالك يتجه لخلق مشاكل للرجاء بالدوري المغربي

أوعنا بلعيد

يحاول أمير مرتضى منصور، المشرف على الكرة بنادي الزمالك المصري، الضغط على فريق الرجاء الرياضي بعدما أكد تمسك ناديه بالبنود المنصوص عليها في عقد إعارة اللاعب حميد أحداد.

وقال أمير مرتضى منصور، في تصريحات صحافية، إن إدارة ناديه أرسلت خطابا إلى نظيرتها بالرجاء الرياضي تؤكد من خلاله عدم قانونية مشاركة أحداد بعد نهاية إعارته يوم 30 يونيو الماضي.

وأورد المصدر سالف الذكر أن مشاركة اللاعب في خمس مباريات مع الفريق الأخضر بعد انتهاء فترة التعاقد تعد غير قانونية وغير مسموح بها، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الزمالك طالب بحفظ حقوقه.

وأوضح أمير مرتضى منصور أن المكتب المسير للرجاء الرياضي فهم قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بتمديد إعارات اللاعبين بشكل خاطئ، موضحا أن ذلك يتطلب الاتفاق بين إدارتي الزمالك والرجاء مع اللاعب.

وأضاف المتحدث أن مشاركة أحداد مع الرجاء تمثل أزمة قانونية للفريق المغربي، لا سيما أن الأطراف الثلاثة لم تتوصل إلى اتفاق جديد ينص على تمديد فترة بقاء اللاعب مع الرجاء بعد نهاية مدة إعارته المتفق عليها في وقت سابق قبل ظهور جائحة كورونا.