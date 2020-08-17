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الرئيسية | رياضة | الزمالك يتجه لخلق مشاكل للرجاء بالدوري المغربي

الزمالك يتجه لخلق مشاكل للرجاء بالدوري المغربي

الزمالك يتجه لخلق مشاكل للرجاء بالدوري المغربي
أوعنا بلعيد
الاثنين 17 غشت 2020 - 08:08

يحاول أمير مرتضى منصور، المشرف على الكرة بنادي الزمالك المصري، الضغط على فريق الرجاء الرياضي بعدما أكد تمسك ناديه بالبنود المنصوص عليها في عقد إعارة اللاعب حميد أحداد.

وقال أمير مرتضى منصور، في تصريحات صحافية، إن إدارة ناديه أرسلت خطابا إلى نظيرتها بالرجاء الرياضي تؤكد من خلاله عدم قانونية مشاركة أحداد بعد نهاية إعارته يوم 30 يونيو الماضي.

وأورد المصدر سالف الذكر أن مشاركة اللاعب في خمس مباريات مع الفريق الأخضر بعد انتهاء فترة التعاقد تعد غير قانونية وغير مسموح بها، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الزمالك طالب بحفظ حقوقه.

وأوضح أمير مرتضى منصور أن المكتب المسير للرجاء الرياضي فهم قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بتمديد إعارات اللاعبين بشكل خاطئ، موضحا أن ذلك يتطلب الاتفاق بين إدارتي الزمالك والرجاء مع اللاعب.

وأضاف المتحدث أن مشاركة أحداد مع الرجاء تمثل أزمة قانونية للفريق المغربي، لا سيما أن الأطراف الثلاثة لم تتوصل إلى اتفاق جديد ينص على تمديد فترة بقاء اللاعب مع الرجاء بعد نهاية مدة إعارته المتفق عليها في وقت سابق قبل ظهور جائحة كورونا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - مرتضى الاثنين 17 غشت 2020 - 08:36
أي لاعب مغربي خصو يعرف أن الفرقة اللي يسيرها مرتضى منصور وولادو يهرب منها...السيد مفروح و مدابز غير مع راسو..ما خلا حد ما دار معاه مشكل معاه أو ما سبوش....
رد الرجاء خصو يكون فالملعب بالتأهل ان شاء الله.....
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2 - montasser الاثنين 17 غشت 2020 - 08:53
هكذا خوتنا المصريين:التشويش ثم التشويش ثم التشويش والحرب الكلامية والاعلامية والنفسية التي تسبق المقابلات...حنا هاد احداد نحسبوه معطوب وما غاديش نلعبوه لان عندنا شبان طيارة وهما للي غادي يهزموكم ...وستكون درس كبير للزمالك لان المقابلات تلعب بالارجل وليس بكثرة الشوشرة والمغالطات...حظ سعيد للاطار الوطني سي جمال-وانا ولله لست رجاويا ولكن اكره من يجعل من الكرة اشياء اخرى!!!!!
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7
3 - محمد الاثنين 17 غشت 2020 - 08:56
الفرق المصرية لن تنال منها سوى المشاكل إن هزموك فهم أقوياء وفراعنة وأم الدنيا وأبطال إفريقيا وإن هزمتهم فتآمر من الحكام وغش من اللجنة المنظمة واعتداء من الجمهور حتى ولو كنت في بلدهم وإن وقعت معهم على اتفاقية فتفسيرهم وقراءتهم هو الصحيح ولله في خلقه شؤون
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4 - Karim الاثنين 17 غشت 2020 - 09:03
لا يهمنا ما يقوله لا مرتضى منصور و لا إبنه، إذا له ما له، عليه اللجوء إلى القضاء، أما أن يشوش على الرجاء حتى يشتت تركيزها على لعب كرة القدم، فهذه الحيل المصرية الخبيثة قديمة جدا، و سوف يزمطكم الرجاء في مقابلة العصبة الأفريقية، إذن ما يتكلم في التريكة المرتضوية هي الخلعة الرجاوية و ديما ديما رجا.
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5 - الاثنين 17 غشت 2020 - 09:15
سلام هد مصرين ديرين بحل ناس والله متنحملش كع نلعبو معهوم صرح
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