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الرئيسية | رياضة | ليون الفرنسي يرفض مبادلة الغندوزي بحسام عوار

ليون الفرنسي يرفض مبادلة الغندوزي بحسام عوار

ليون الفرنسي يرفض مبادلة الغندوزي بحسام عوار
أوعنا بلعيد
الاثنين 17 غشت 2020 - 02:18

رفض مسؤولو ليون الفرنسي لكرة القدم عرض نظرائهم من نادي أرسنال الإنجليزي القاضي بمقايضة مغربي الأصل فرنسي الجنسية ماثيو الغندوزي ومبلغ إضافي من المال، مقابل نيل خدمات حسام عوار.

وأوضحت "ليكيب" الفرنسية أن إدارة "المدفعجية" تريد تعزيز خط الوسط بالتعاقد مع الفرنسي من أصل جزائري حسام عوار، وعرضت مقابل ذلك مبلغا من المال بالإضافة إلى الاستفادة من خدمات ماثيو الغندوزي.

وأضاف المصدر أن ليون الفرنسي رفض العرض؛ وذلك لأنه يريد الحصول على الأموال فقط من بيع عقد نجم فريقه المتألق حسام عوار، كما أنه لا يشعر بالحاجة إلى تقوية خط المنتصف حتى في حال رحيل الفرنسي من أصل جزائري.

في المقابل، أوضحت مصادر "ذا أثلتيك" أن فريق أرسنال يتعين عليه دفع أكثر من 200 ألف باوند كراتب أسبوعي لكي ينضم إليه الدولي الغاني توماس بارتي، بالإضافة إلى أن إدارة أتليتكو مدريد لا تريد الغندوزي أو مواطنه لاكازيت كجزء من الصفقة، وستسمح ببيع لاعبها في حالة واحدة وهي دفع أرسنال للشرط الجزائي.

ويحتاج أرسنال إلى سيولة مالية بغية التعاقد مع الغاني توماس بارتي، لاعب أتليتكو مدريد. وقد ذكر اسم ماثيو الغندوزي ضمن قائمة الأسماء الممكن بيعها لتمويل الصفقة، بعدما حددت إدارة الغانرز قيمة بيعه في 40 مليون يورو.

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