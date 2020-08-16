24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|16
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:12
|06:46
|13:37
|17:13
|20:18
|21:39
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الوكيلي: استعداد المغرب لدحر كورونا غير كاف ويستوجب التطوير
- الحصيلة التراكمية لـ"كورونا" تبلغ 105 في الناظور
- الصدمة اللبنانية...لا تلوموا الشعوب
- سألتُ كاتبا من الغرب
- لا بديل عن خيار السلام مع إسرائيل
تكليف المراكز الصحية بتحليلات كورونا "يؤزم" وضعية بقية المرضى (5.00)
خبراء مغاربة: أجهزة الكشف السريع عن فيروس "كورونا" غير دقيقة (5.00)
كورونا بجهات المغرب .. الشفاء 69,64% و11819 تحت العلاج (5.00)
ورزازات تسابق الزمن لمواجهة موجة ثانية من انتشار "كوفيد-19" (5.00)
- المغرب يسجل 1776 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة - (257)
- بايدن يتعهد بإسقاط "نظام أردوغان" حال فوزه بالرئاسة الأمريكية - (100)
- السلطة تقوم بإغلاق شواطئ .. الازدحام وغياب الإجراءات الاحتياطية - (76)
- طلبة مغاربة يلتمسون الإذن بالسفر لاستئناف الدراسة في الصين - (51)
- خبراء مغاربة: أجهزة الكشف السريع عن فيروس "كورونا" غير دقيقة - (47)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الاتحاد السعودي لكرة القدم يصرف سلفة مالية للأندية
أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم تقديم "سلفة مالية" للأندية الراغبة في الاستفادة منها بدوري الأمير محمد بن سلمان، لأندية الدرجة الأولى ودوري الدرجة الثانية، بإجمالي ستة ملايين و400 ألف ريال.
وحدد الاتحاد السعودي مبلغ 200 ألف ريال لكل ناد بدوري الدرجة الأولى و100 ألف ريال لأندية الدرجة الثانية؛ بينما جاءت هذه الخطوة لتسهيل مهمة الفرق بعد عودة المسابقات الكروية التي توقفت بسبب كورونا.
رئيس الاتحاد السعودي، ياسر المسحل، عبر عن حرص مجلس إدارة الاتحاد على الوقوف مع الأندية في الظروف الحالية، وتقديم الدعم اللازم بما يمكّنها من تخطى هذه الأزمة التي تأثر بها العالم أجمع.
وثمّن المسحل التعاون الدائم من جانب رؤساء الأندية الممارسة في الدوري السعودية، بدرجتيه الأولى والثانية، للعمل مع الاتحاد بروح الفريق الواحد من أجل الإرتقاء بكرة القدم السعودية.