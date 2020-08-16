الاتحاد السعودي لكرة القدم يصرف سلفة مالية للأندية

هسبريس ـ مُتابعة

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم تقديم "سلفة مالية" للأندية الراغبة في الاستفادة منها بدوري الأمير محمد بن سلمان، لأندية الدرجة الأولى ودوري الدرجة الثانية، بإجمالي ستة ملايين و400 ألف ريال.

وحدد الاتحاد السعودي مبلغ 200 ألف ريال لكل ناد بدوري الدرجة الأولى و100 ألف ريال لأندية الدرجة الثانية؛ بينما جاءت هذه الخطوة لتسهيل مهمة الفرق بعد عودة المسابقات الكروية التي توقفت بسبب كورونا.

رئيس الاتحاد السعودي، ياسر المسحل، عبر عن حرص مجلس إدارة الاتحاد على الوقوف مع الأندية في الظروف الحالية، وتقديم الدعم اللازم بما يمكّنها من تخطى هذه الأزمة التي تأثر بها العالم أجمع.

وثمّن المسحل التعاون الدائم من جانب رؤساء الأندية الممارسة في الدوري السعودية، بدرجتيه الأولى والثانية، للعمل مع الاتحاد بروح الفريق الواحد من أجل الإرتقاء بكرة القدم السعودية.