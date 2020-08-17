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الرئيسية | رياضة | بنعطية يكشف كواليس صفقتَي انتقال حكيمي وزياش

بنعطية يكشف كواليس صفقتَي انتقال حكيمي وزياش

بنعطية يكشف كواليس صفقتَي انتقال حكيمي وزياش
أوعنا بلعيد
الاثنين 17 غشت 2020 - 06:35

أشاد الدولي المغربي السابق مهدي بنعطية بامكانات مواطنه الشاب أشرف حكيمي، مشيرا إلى أن اللاعب يعتبر جوهرة هذا الجيل من اللاعبين المغاربة، موضحا في الوقت ذاته أنه حاول اقناع حكيم زياش بالانتقال إلى أيس روما الإيطالي قبل انضمامه إلى البلوز اللندني.

وقال القائد السابق لأسود الأطلس، في تصريحات أوردتها صحيفة "لاغازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، إن "أشرف حكيمي أحد أفضل 5 لاعبين في مركز الظهير بأوروبا، وهو على الأرجح جوهرة هذا الجيل من اللاعبين المغاربة، وفي غضون عامين سينافس ألكسندر أرنولد على المركز الأول".

وأضاف بنعطية قائلا: "اتصل بي حكيمي قبل انتقاله إلى أنتر ميلان الإيطالي، وأخبرته بأن إيطاليا هي أفضل خطوة له، كما أن الأمر مثالي ليساعده على التطور من الناحية التكتيكية".

وتابع المتحدث: "سيستفيد حكيمي من التدرب تحت قيادة المدرب أنطونيو كونتي، فهناك في إيطاليا يمكنه صقل موهبته وأن يصبح لاعبا أكثر اكتمالا بعد ما أظهره في وقت سابق الذي جعل أندية عديدة مثل بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان تريد التعاقد معه".

وبخصوص صانع الألعاب المغربي حكيم زياش، قال بنعطية: "حاولت إقناع زياش بالقدوم إلى روما، وكان سيأتي بالفعل بعدما تحدثت إلى توتي وإدين دجيكو وأخبرتهما بأن هذا هو اللاعب الذي يريدانه".

واسترسل قائلا: "فرانشيسكو توتي بصفته مديرًا فعل كل ما في وسعه لإبرام الصفقة، لكن بالوتا قال إن هذه ستكون نفقات مفرطة دون فائدة".

جدير بالذكر أن أشرف حكيمي انضم إلى أنتر ميلان مقابل 40 مليون يورو قادما من ريال مدريد، بينما عزز تشيلسي الإنجليزي صفوفه بالتعاقد مع حكيم زياش قادما من أياكس أمستردام الهولندي.

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