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الرئيسية | رياضة | تأكيد 23 إصابة بـ"كوفيد-19" في نادي اتحاد طنجة

تأكيد 23 إصابة بـ"كوفيد-19" في نادي اتحاد طنجة

تأكيد 23 إصابة بـ"كوفيد-19" في نادي اتحاد طنجة
هسبورت - آمال لكعيدا
الأحد 16 غشت 2020 - 19:40

أجرى المصابون بكورونا بنادي اتحاد طنجة الـ 23 مسحة طبية جديدة للكشف عن مدى تجاوبهم مع العلاجات ضد الفيروس، جاءت كلها إيجابية ما عدا نتيجة لاعب واحد، فيما سُجلت إصابة جديدة بالفيروس في صفوف المخالطين، ويتعلق الأمر بأحد اللاعبين.

ومن المرتقب أن تتأجل مباراة اتحاد طنجة أمام الجيش الملكي، المقررة الثلاثاء المقبل، بما أن 23 من مكونات النادي، منهم 16 لاعبا، مصابون بفيروس كورونا، فضلا عن أن المجموعة ملتزمة بالحجر الصحي بعيدا عن أجواء التنافسية والتداريب.

وكان مصدر مسؤول باتحاد طنجة قد أكد لـ"هسبروت" أن الفريق لن يعود إلى أجواء المنافسة إلا بعد الاستفادة من أسبوع كامل من التداريب والاستعداد للمباريات.

جدير بالذكر أن العلاقة بين اتحاد طنجة والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والعصبة الاحترافية كانت قد بلغت مراحل متوترة بعد الحصيلة الوبائية الكارثية في صفوف النادي، حيث أصر الجهازان الكرويان على ضرورة عودة الفريق إلى أجواء المنافسة في أقرب وقت، الأمر الذي اعتبره حميد أبرشان، رئيس النادي، ضغطا غير مبرر على النادي أمام وضع وبائي خارج عن السيطرة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - حيرتوني الأحد 16 غشت 2020 - 19:48
كن كان هناك تسيير واقعي كانت الجامعة كتعرف كن تقام جميع المباريات المتبقية في مدينةواحدة لتفادي الاصابات والاختلاط والانفلات في المدن الموبوءة
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3
2 - Karim الأحد 16 غشت 2020 - 19:51
اتحاد طنجة ضحية كورونا والجامعة. شخصيا أفضل توقيف البطولة إلى أن تزول هذه الجائحة
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9
3 - Zohair الأحد 16 غشت 2020 - 19:59
العالم يواجه "سارس كوف 2" المسبب للمرض "كوفيد-19" .. ياترى لمن ستكون الغلبه؟؟ يبدو أن الفيروس الصغيرجدا جدا جدا ( أصغر 1000 مرة من قطر شعرة الإنسان) أذكى من حوالي 8 ملايير من بني آدم
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2
4 - مواطن الأحد 16 غشت 2020 - 19:59
الجامعة كان عليها توقف البطولة حيث دكشي غير كيطلع اوروبا باش يتفداو مشكل العدوى كملو دوري ابطال اوروبا بمدينة واحدة هدشي لي خاصهم يديروه ولا يتحبس الدوري وربي يشافي الجميع ان شاء الله
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1
5 - سعيد الالفة الأحد 16 غشت 2020 - 20:07
نتيجة حتمية للقرارات الإرتجالية والتي أدت إلى ما وصل اليه الفريق من مستقبل مظلم و مصير في كف عفريت منذ إقالة عبد الحق بن شيخة فجأة والتعاقد بعده مع مدرب لم يفز قط بأية بطولة باع لهم الوهم واشترط عليهم انتداب 18 لاعبا و قام بتسريح عدد مماثل من اللاعبين والنتيجة إقصاء الفريق من الدور الثاني من الكأس و احتلال المراكز المتاخرة في الترتيب ولم يحقق اي فوز في الميدان بعد مرور 8 دورات..فتمت اقالته تحت ضغط الشارع منهكا صندوق الفريق و لإنقاذ ما يمكن انقاذه تمت المناداة على المدرب الشاب ابن الدار البار بالفريق إدريس امرابط فلبى النداء ولم يشترط أموالا ولا اجرا مرتفعا كسابقه ولم يبعهم الوهم كسابقه و لم ينتدب لاعبين كسابقه و عمل بصمت عكس سابقه في جو اخوي مع اللاعبين عكس سابقه وفاز في 8 دورات متتالية عكس سابقه ومنح الفريق أول لقب في تاريخه..و كان جزاؤه :الإقالة في بداية الموسم الموالي!!
في الاسبوع الماضي اشتكى رئيس الفريق من"الرعب" تم اتشتكى من"الضغط " ثم هدد "واضعا استقالته "والان يقول ان عدد المصابين وصل 23 اصابة ( حسب ما قالوا) فهل هو طاكتيك جديد للسير نحو عدم مواصلة المنافسة بطرق " ملتوية"?
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