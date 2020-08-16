تأكيد 23 إصابة بـ"كوفيد-19" في نادي اتحاد طنجة

هسبورت - آمال لكعيدا

أجرى المصابون بكورونا بنادي اتحاد طنجة الـ 23 مسحة طبية جديدة للكشف عن مدى تجاوبهم مع العلاجات ضد الفيروس، جاءت كلها إيجابية ما عدا نتيجة لاعب واحد، فيما سُجلت إصابة جديدة بالفيروس في صفوف المخالطين، ويتعلق الأمر بأحد اللاعبين.

ومن المرتقب أن تتأجل مباراة اتحاد طنجة أمام الجيش الملكي، المقررة الثلاثاء المقبل، بما أن 23 من مكونات النادي، منهم 16 لاعبا، مصابون بفيروس كورونا، فضلا عن أن المجموعة ملتزمة بالحجر الصحي بعيدا عن أجواء التنافسية والتداريب.

وكان مصدر مسؤول باتحاد طنجة قد أكد لـ"هسبروت" أن الفريق لن يعود إلى أجواء المنافسة إلا بعد الاستفادة من أسبوع كامل من التداريب والاستعداد للمباريات.

جدير بالذكر أن العلاقة بين اتحاد طنجة والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والعصبة الاحترافية كانت قد بلغت مراحل متوترة بعد الحصيلة الوبائية الكارثية في صفوف النادي، حيث أصر الجهازان الكرويان على ضرورة عودة الفريق إلى أجواء المنافسة في أقرب وقت، الأمر الذي اعتبره حميد أبرشان، رئيس النادي، ضغطا غير مبرر على النادي أمام وضع وبائي خارج عن السيطرة.