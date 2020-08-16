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كُتّاب وآراء
أوشريف يشكو الضغوط والانتقادات في الحسنية
أبدى مصطفى أوشريف، مدرب فريق حسنية أكادير لكرة القدم، امتعاضه الكبير من الضغوط والانتقادات الكبيرة التي طالته من طرف بعض جماهير الفريق "السوسي"، بعد الخسارة أمام الرجاء الرياضي على أرضية ملعب "أدرار".
وقال أوشريف، في تصريح له بعد العودة من ملعب "سانية الرمل" بالفوز على المغرب التطواني، إنه يعتبر هذا الفوز بمثابة رد للاعتبار، وردا على الضغوط التي تمارس على مكونات الفريق والانتقادات القوية التي طالته بعد الخسارة أمام الرجاء.
ويشكو مدرب الحسنية من الضغط الممارس عليه على الرغم من العمل الجبار الذي يقوم به والنتائج المحققة منذ استئناف مباريات البطولة، مؤكدا أن التقييم يجب أن يكون عقلانيا، معتبرا أن تحقيق أربع نقاط في مباراتين والهزيمة أمام فريق عنيد قبل مواجهة المغرب التطواني، "ليست بنتائج سيئة".
وأضاف مصطفى أوشريف أن هذا المعطى فرض على الفريق تحقيق نتيجة إيجابية أمام المغرب التطواني لرفع الضغوط والتخلص منها، الشيء الذي تحقق، وهو ما سيمكن من خوض المباريات القادمة بمعنويات مرتفعة.
ويعيش فريق حسنية أكادير وضعية صعبة في أسفل الترتيب؛ إذ لم يتمكن بعد رفاق العميد ياسين الرامي من الخروج من المناطق المكهربة التي تؤدي للنزول إلى بطولة القسم الوطني الثاني.