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الرئيسية | رياضة | مدرب أياكس يبدي رضاه عن مستوى زكريا لبيض

مدرب أياكس يبدي رضاه عن مستوى زكريا لبيض

مدرب أياكس يبدي رضاه عن مستوى زكريا لبيض
أوعنا بلعيد
الاثنين 17 غشت 2020 - 10:12

أبدى الهولندي إيريك تين هاغ، مدرب أياكس أمستردام لكرة القدم، كامل رضاه عن الدولي المغربي زكريا لبيض عقب المستوى الذي ظهر به في المباريات الأخيرة بعدما عاد إلى اللعب فور رحيل مواطنه حكيم زياش صوب تشيلسي الإنجليزي.

وترك لبيض انطباعا قويا لدى أنصار ناديه بعد المستوى الذي ظهر به في المواجهة الودية الأخيرة أمام إف سي أوتريخت ( 5-1)، حيث سجل ثلاثة أهداف (هاتريك)، منها ركلتان حرتان في الزاوية العلوية.

وتحدث لبيض، البالغ من العمر 27 سنة، عن مستواه الحالي لشبكة "فوكس سبورت" الهولندية، قائلا: "لقد استمتعت بمستواي والأهداف التي سجلتها مؤخرا، لاسيما أنها من ركلات حرة، ومن الجيد تسجيل ثلاثة أهداف".

ولم يفاجأ المدرب الهولندي تين هاغ، الذي اعتمد على خدمات لبيض في الخط الأمامي بعد غياب دوسان تاديتش، وقال متحدثا عن اللاعب المغربي: "أخبرته أنه يجب عليه أن يركز أيضا على موقفه كمهاجم".

وأضاف "اعتقدت أنه كان تحت الضغط، لكنني علمت أنه يستطيع التعامل مع مثل هذه الأجواء، كما أنني أعرف إمكاناته كمهاجم بعدما لعب تحت إدارتي في إف سي أوتريخت".

يشار إلى أن اللاعب لبيض يتدرب حاليا رفقة فريقه بالمعسكر الإعدادي بالنمسا، إذ يستعد مع المجموعة رفقة مواطنه نصير مزراوي للقادم من المقابلات، بعدما رجحت تقارير أوروبية عديدة بقاءهما مع أياكس، بالرغم من الشائعات التي ربطت مستقبلهما بالخروج لخوض تجربة احترافية جديدة.

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