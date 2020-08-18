24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

18/08/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:1406:4813:3617:1220:1521:36
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. شركات ترفضُ إجراء تحاليل كورونا رغم تفشي الوباء بين العمال (5.00)

  2. "كورونا المغرب" يتجاوز أوروبا .. و"سيناريو مخيف" ينذر بكارثة (5.00)

  3. "قرارات فجائية" تسائل مدى ضمان الحكومة احترام الحقوق الفردية (5.00)

  4. هل ترفع حكومة العثماني "الرّاية البيضاء" أمام "الجائحة السوداء"؟ (5.00)

  5. مصابون بكورونا يبحثون عن الأدوية وسط المضيق (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | رياضة | فيروس "كوفيد-19" يتسلل إلى فريق مولودية أسا

فيروس "كوفيد-19" يتسلل إلى فريق مولودية أسا

فيروس "كوفيد-19" يتسلل إلى فريق مولودية أسا
مصطفى البكار من تزنيت
الثلاثاء 18 غشت 2020 - 07:47

كشفت تحاليل مخبرية استباقية خضعت لها مكونات فريق مولودية أسا الزاك لكرة القدم عن تسجيل إصابتين مؤكدتين بفيروس "كورونا" المستجد في صفوف النادي الممارس بالدوري المغربي القسم الأول هواة.

وأوضحت مصادر هسبريس أن الحالتين المسجلتين داخل الفريق الأساوي لحقت كلا من اللاعب الإيفواري فوفانا لاسينا والإطار التقني مولود كريمز الذي يشغل مهمة مساعد المدرب.

وأوردت مولودية أسا الزاك، في تدوينة على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، أن المصابيْن يتابعان البروتوكول العلاجي بمعنويات مرتفعة وتتميز وضعيتهما الصحية بالاستقرار ولا تدعو إلى أيّ قلق.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.