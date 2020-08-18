فيروس "كوفيد-19" يتسلل إلى فريق مولودية أسا

مصطفى البكار من تزنيت

كشفت تحاليل مخبرية استباقية خضعت لها مكونات فريق مولودية أسا الزاك لكرة القدم عن تسجيل إصابتين مؤكدتين بفيروس "كورونا" المستجد في صفوف النادي الممارس بالدوري المغربي القسم الأول هواة.

وأوضحت مصادر هسبريس أن الحالتين المسجلتين داخل الفريق الأساوي لحقت كلا من اللاعب الإيفواري فوفانا لاسينا والإطار التقني مولود كريمز الذي يشغل مهمة مساعد المدرب.

وأوردت مولودية أسا الزاك، في تدوينة على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، أن المصابيْن يتابعان البروتوكول العلاجي بمعنويات مرتفعة وتتميز وضعيتهما الصحية بالاستقرار ولا تدعو إلى أيّ قلق.