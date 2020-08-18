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كُتّاب وآراء
"العصبة الاحترافية" تجتمع برؤساء الأندية الكروية
من المقرر أن تعقد العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، برئاسة سعيد الناصيري، بداية من الساعة الثانية بعد زوال اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع رؤساء أندية القسمين الاحترافيين الأول والثاني عبر "تقنية التواصل المرئي عن بعد".
وعلمت "هسبورت" من مصادر عليمة أن الاجتماع غير المعتاد جاء بمبادرة من العصبة لمناقشة وتقييم استئناف الموسم الكروي مع رؤساء الأندية.
وأكدت المصادر نفسها أن عددا من رؤساء أندية القسمين الأول والثاني اتفقوا على رفع مطلب إلى سعيد الناصيري، رئيس العصبة، من أجل مفاتحة فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، في موضوع تأمين تجمعات جهوية مغلقة للأندية حتى انتهاء المنافسات، من أجل تفادي الكارثة، خصوصا بعدما وجد "فيروس كورونا" طريقه نحو مجموعة من الأندية، أبرزها اتحاد طنجة ورجاء بني ملال.
ويُواصل عداد "كورونا" تسجيل إصابات جديدة في صفوف الأندية المغربية منذ استئناف منافسات الدوري الاحترافي في قسميه الأول والثاني؛ فقد تسلل "الفيروس" إلى مكونات مجموعة من الأندية، مهددا بذلك سلامة اللاعبين والأطقم المشتغلة داخلها، وفارضا التأجيل على العديد من المباريات، ما أربك حسابات الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، ووضعها تحت الضغط، وجعل أصابع الاتهام تتجه صوبها من طرف العديد ممن اعتبروا أن قرار استئناف البطولة كان غير محسوب العواقب.