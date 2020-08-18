"كورونا" يخيم على لقاء الوداد ورجاء بني ملال

هسبورت - آمال لكعيدا

مازال مصير مباراة الوداد الرياضي ورجاء بني ملال لحساب الجولة الـ 23 من الدوري المغربي الاحترافي، المقررة اليوم الثلاثاء على الساعة السادسة مساء بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، مجهولا، خصوصا وأن إدارة الفريق الضيف لم تتوصل بأي وثيقة رسمية مكتوبة من سلطات المدينة تفرض دخوله الحجر الصحي، علما أن لجنة البرمجة تعتمد على هذه الوثيقة لاتخاذ قرار التأجيل.

وأكد طارق جارتي، رئيس اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون رجاء بني ملال، في حديث مع "هسبورت"، أن إدارة النادي لم تتوصل بأي مراسلة من سلطات المدينة لدخول الحجر الصحي، مردفا: "أُمِرنا هاتفيا بالالتزام بالحجر الصحي بعدما ارتفعت حصيلة المصابين داخل النادي بفيروس كورونا إلى 14، بينهم 13 لاعبا. لكن إلى حد الآن لم نتوصل بأي وثيقة بخصوص الموضوع لنرسلها إلى العصبة من أجل تأجيل المباراة".

وتابع قائلا: "نقوم باتصالات مكثفة مع السلطات والمندوبية الجهوية للصحة للحصول على الوثيقة، ما زلنا ننتظر حصولنا عليها. وفي غضون ذلك، راسلنا العصبة الاحترافية بكل التفاصيل المتعلقة بالوضع الوبائي داخل النادي".

وأكد المسؤول "الملالي" أن الفريق لم يتنقل إلى الدار البيضاء، ولم يتدرب يوم الاثنين، بعدما تم اكتشاف 7 حالات إيجابية جديدة، لترتفع الحصيلة إلى 14 إصابة بالفيروس، موردا: "سننتظر التطورات، إذا لم يتم تأجيل اللقاء فسنضطر للحضور إلى الدار البيضاء قُبَيل المباراة، ونخوضها بـ13 لاعبا الذين بقوا سالمين من الفيروس".