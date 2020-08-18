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الرئيسية | رياضة | "غلاطة سراي" يعزز الفريق بضمّ عمر العبدلاوي

"غلاطة سراي" يعزز الفريق بضمّ عمر العبدلاوي

"غلاطة سراي" يعزز الفريق بضمّ عمر العبدلاوي
هسبريس ـ مُتابعة
الثلاثاء 18 غشت 2020 - 14:40

أعلن نادي غلاطة سراي التركي تعاقده مع الظهير الأيمن النرويجي من أصل مغربي عمر العبدلاوي، قادما من أولمبياكوس اليوناني.

وأفاد النادي، في بيان، بأن عقدا مدته 3 سنوات تم توقيعه مع اللاعب الشاب البالغ من العمر 28 عاما، إذ يحصل العبدلاوي على مليون و300 ألف أورو لموسم 2021-2022، ومليون و400 ألف أورو لموسم 2022-2023.

وقضى العبدلاوي، الذي يرتدي قميص المنتخب النرويجي، المواسم الـ6 الأخيرة بين صفوف نادي أولمبياكوس اليوناني.

وخلال هذه الفترة انتقل على سبيل الإعارة في النصف الثاني من موسم 2016 - 2017 إلى نادي هال سيتي بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وشارك مع أولمبياكوس خلال موسم 2019-2020 في 47 مباراة رسمية، وتوج ناديه خلالها بلقب بطولة الدوري اليوناني.

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