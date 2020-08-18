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كُتّاب وآراء
"غلاطة سراي" يعزز الفريق بضمّ عمر العبدلاوي
أعلن نادي غلاطة سراي التركي تعاقده مع الظهير الأيمن النرويجي من أصل مغربي عمر العبدلاوي، قادما من أولمبياكوس اليوناني.
وأفاد النادي، في بيان، بأن عقدا مدته 3 سنوات تم توقيعه مع اللاعب الشاب البالغ من العمر 28 عاما، إذ يحصل العبدلاوي على مليون و300 ألف أورو لموسم 2021-2022، ومليون و400 ألف أورو لموسم 2022-2023.
وقضى العبدلاوي، الذي يرتدي قميص المنتخب النرويجي، المواسم الـ6 الأخيرة بين صفوف نادي أولمبياكوس اليوناني.
وخلال هذه الفترة انتقل على سبيل الإعارة في النصف الثاني من موسم 2016 - 2017 إلى نادي هال سيتي بالدوري الإنجليزي الممتاز.
وشارك مع أولمبياكوس خلال موسم 2019-2020 في 47 مباراة رسمية، وتوج ناديه خلالها بلقب بطولة الدوري اليوناني.