"غلاطة سراي" يعزز الفريق بضمّ عمر العبدلاوي

هسبريس ـ مُتابعة

أعلن نادي غلاطة سراي التركي تعاقده مع الظهير الأيمن النرويجي من أصل مغربي عمر العبدلاوي، قادما من أولمبياكوس اليوناني.

وأفاد النادي، في بيان، بأن عقدا مدته 3 سنوات تم توقيعه مع اللاعب الشاب البالغ من العمر 28 عاما، إذ يحصل العبدلاوي على مليون و300 ألف أورو لموسم 2021-2022، ومليون و400 ألف أورو لموسم 2022-2023.

وقضى العبدلاوي، الذي يرتدي قميص المنتخب النرويجي، المواسم الـ6 الأخيرة بين صفوف نادي أولمبياكوس اليوناني.

وخلال هذه الفترة انتقل على سبيل الإعارة في النصف الثاني من موسم 2016 - 2017 إلى نادي هال سيتي بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وشارك مع أولمبياكوس خلال موسم 2019-2020 في 47 مباراة رسمية، وتوج ناديه خلالها بلقب بطولة الدوري اليوناني.