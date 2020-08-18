إصابات بالجائحة تؤجل لقاء الوداد ورجاء بني ملال

هسبريس من الرباط

قررت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية تأجيل مباراة نادي الوداد البيضاوي ونادي رجاء بني ملال، التي كانت مقررة مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الدورة 23 من البطولة الاحترافية لأندية القسم الأول، على أساس إقامتها في موعد لاحق.

وذكر بلاغ للعصبة، نشره الموقع الرسمي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أن هذا القرار جاء إثر صدور نتائج المسحة الطبية الأخيرة التي أجراها نادي رجاء بني ملال والتي أظهرت إصابة مجموعة من لاعبيه؛ مما يستوجب وضعهم في الحجر الصحي الإجباري من أجل تلقي العلاجات الضرورية".

جدير بالذكر أن العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية كانت قد قررت تأجيل مباراة فريقي اتحاد طنجة والجيش الملكي، التي كانت المقررة مساء اليوم أيضا، عن الدورة ذاتها.