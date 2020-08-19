عمر العرجون يلفت انتباه الناخب الوطني المغربي

أوعنا بلعيد

خطف عمر العرجون، لاعب خط المنتصف في فريق الرجاء الرياضي، اهتمام الناخب الوطني وحيد خاليلوزيتش، عقب عروضه الفنية اللافتة؛ ما جعل الأخير يطلب تقريرا خاصا عن اللاعب، بعد متابعته له في مباريات الدوري الاحترافي التي أجراها النسور عقب استئناف الدوري.

ويبصم العرجون على عروض متميزة بقميص الرجاء الرياضي خلال الموسم الحالي منذ استقدامه من نادي اتحاد طنجة، بعدما أجاد المدرب جمال السلامي توظيفه في خط المنتصف؛ وهي المجهودات التي خطفت انتباه الطاقم التقني للأسود.

وحسب مصادر هسبريس فقد استفسر المدرب البوسني الطاقم المساعد له والمكلف بالفيديو موسى حبشي عن عمر اللاعب سالف الذكر، بالإضافة إذا كان يلعب للمنتخب المحلي أو الأولمبي؛ غير أنه فوجئ عند علمه بأنه لا توجه إليه الدعوة للمشاركة رفقة المحليين.

وترجح المصادر نفسها أن تشهد قائمة المنتخب المحلي المقبلة تحت إشراف المدرب الحسين عموتة استدعاء اللاعب عمر العرجون، البالغ من العمر 24 سنة؛ وذلك بتوصية من المدرب وحيد خاليلوزيتش مكافأة له على تألقه بقميص النسور الخضر، ونظير ما يقدمه من أداء في خط المنتصف والمساهمة في قيادة ناديه نحو صدارة ترتيب الدوري الاحترافي بفارق نقطتين عن الغريم التقليدي الوداد بعد مرور 21 جولة.