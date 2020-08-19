جراحة تحرم الدفاع الحسني الجديدي من بوخريص

أوعنا بلعيد

ينتظر أن يغيب الطيبي بوخريص عن فريقه الدفاع الحسني الجديدي لكرة القدم لقرابة شهر، عقب العملية الجراحية الناجحة التي أجراها على مستوى الغضروف.

وكان اللاعب بوخريص قد أجرى عملية جراحية بسيطة على مستوى الغضروف، كللت بالنجاح؛ وذلك تحت إشراف عبد الرزاق هيفتي، طبيب المنتخب المغربي المحلي، وبتنسيق مع الطاقم الطبي لفريق الدفاع الحسني الجديدي.

واضطر اللاعب المذكور لإجراء العملية الجراحية، عقب الإصابة التي كان قد تعرض لها في الفترة الأخيرة في إحدى مباريات الدوري الاحترافي، وبعد خضوعه لفحص طبي تأكد أنه بحاجة إلى تدخل جراحي.

وسيخضع اللاعب الطيبي بوخريص، الذي يشغل مركز المدافع، لبرنامج علاجي تأهيلي وتدريبي مكثف عقب انتهاء مرحلة الجراحة؛ وذلك حتى يكون جاهزاً بصورة كاملة في أقرب وقت، لتدعيم صفوف ناديه في المواعيد المقبلة.