24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|19
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:15
|06:49
|13:36
|17:12
|20:14
|21:35
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- فريق فرنسي يجدد رغبته في ضم رضى الجعايدي
- الأمن يوضّح حقيقة "تخريب طاكسيات" بخريبكة
- برشلونة يعيد الهيكلة بإقالة المدير الرياضي أبيدال
- مقاه ومطاعم تخالف القانون .. و"الشيشة" تتحدى المنع في مرتيل
- انقلاب "بيكوب" يخلف مقتل شخص قرب ميسور
مطالب برلمانية تنشد تعديل مدونة الأسرة لتسهيل زواج وطلاق الجالية (5.00)
أزمة البحث العلمي تُخرج الجامعات المغربية من التصنيفات العالمية (3.00)
- المغرب يسجل 1245 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة - (149)
- المستشفيات تعاني نقص أجهزة التنفس والمعدات الطبية في مراكش - (85)
- أزمة البحث العلمي تُخرج الجامعات المغربية من التصنيفات العالمية - (65)
- ابتعاد "كنوبس" عن تعويضات مرضى "كوفيد-19" يثير جدلا قانونيا - (61)
- الوسيني: الدعوة إلى "مسح إسرائيل" أكبرَ حليف للخطاب الصهيوني - (59)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
جراحة تحرم الدفاع الحسني الجديدي من بوخريص
ينتظر أن يغيب الطيبي بوخريص عن فريقه الدفاع الحسني الجديدي لكرة القدم لقرابة شهر، عقب العملية الجراحية الناجحة التي أجراها على مستوى الغضروف.
وكان اللاعب بوخريص قد أجرى عملية جراحية بسيطة على مستوى الغضروف، كللت بالنجاح؛ وذلك تحت إشراف عبد الرزاق هيفتي، طبيب المنتخب المغربي المحلي، وبتنسيق مع الطاقم الطبي لفريق الدفاع الحسني الجديدي.
واضطر اللاعب المذكور لإجراء العملية الجراحية، عقب الإصابة التي كان قد تعرض لها في الفترة الأخيرة في إحدى مباريات الدوري الاحترافي، وبعد خضوعه لفحص طبي تأكد أنه بحاجة إلى تدخل جراحي.
وسيخضع اللاعب الطيبي بوخريص، الذي يشغل مركز المدافع، لبرنامج علاجي تأهيلي وتدريبي مكثف عقب انتهاء مرحلة الجراحة؛ وذلك حتى يكون جاهزاً بصورة كاملة في أقرب وقت، لتدعيم صفوف ناديه في المواعيد المقبلة.