خاليلوزينش يهنئ الحارس بونو والمهاجم النصيري

أوعنا بلعيد

بعث البوسني وحيد خاليلوزيتش، مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، رسالة تهنئة إلى يوسف النصيري وياسين بونو بعد تأهلهما إلى نهائي الدوري الأوروبي "اليوروبا ليغ"، إذ سيواجهان أنتر ميلان الإيطالي الذي حجز بطاقة العبور على حساب شاختار دونيتسك الأوكراني.

وحرصا منه على متابعة أداء أسوده في مختلف المسابقات، فقد تابع وحيد خاليلوزيتش أطوار المباراة التي جمعت بين فريقي إشبيلية ومانشستر يونايتد الإنجليزي برسم نصف نهائي الدوري الأوروبي، وكان سعيدا بالأداء البطولي والتاريخي الذي قدمه الحارس ياسين بونو (رجل المباراة) الذي أبقى على آمال ناديه في المسابقة ونال إشادة مدربه جولين لوبيتيغي ومدرب الخصم أولي جونار سولشاير وإشادة الصحف الإسبانية والإنجليزية وعشاق الساحرة المستديرة.

كما أعرب الناخب الوطني عن تقديره للعمل الكبير الذي يقوم به مهاجم الأسود يوسف النصيري، الذي يواصل تقدمه بلعب مباريات من مستوى عال وتطوره على جوانب عديدة، لا سيما من الناحيتين البدنية والتكتيكية.

وأبدى خاليلوزيتش فخره بوجود اثنين من لاعبي الأسود في نهائي هذه المسابقة المرموقة، كما يوجد في الضفة الأخرى أشرف حكيمي الذي استقدمه أنتر ميلان من ريال مدريد؛ غير أنه سيلعب بقميص ناديه ابتداء من الموسم المقبل. كما يضم إشبيلية منير الحدادي، اللاعب مغربي الأصل إسباني الجنسية، الذي كان مرشحا في وقت سابق لحمل قميص الأسود.