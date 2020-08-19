ماحي يعود إلى هولندا عبر بوابة نادي أوتريخت

أوعنا بلعيد

عزز نادي أوتريخت الهولندي لكرة القدم صفوفه بتعاقده رسميا مع الدولي المغربي ميمون ماحي، لاعب إف سي زيورخ السويسري، وذلك بموجب عقد يمتد لأربعة مواسم كروية، حتى منتصف عام 2024 ابتداء، من الموسم المقبل.

وأعلن الفريق الهولندي، عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، توصله إلى اتفاق نهائي ورسمي مع ماحي، البالغ من العمر 26 سنة، أفضى إلى توقيع عقد انضمامه إلى المجموعة بعد تجربة احترافية خاضها في الملاعب السويسرية.

وأدلى المدير الفني، جوردي زويدام، بتصريح لقناة النادي عقب إتمام عملية الاستحواذ على عقد اللاعب ماحي قائلا: "ميمون مهاجم يتمتع بالقوة والقدرة على تسجيل الأهداف".

وأضاف: "يمكن استخدامه في جميع المراكز في الهجوم، وبصفاته الخاصة يمكنه حسم المباريات، هذا يجعل فريقنا أقوى ويمنحنا المزيد من الفرص".

وأنهى حديثه بالقول: "نحن سعداء للغاية لأننا نجحنا في التعاقد مع ميمون، وهو يؤمن بالطموحات التي لدينا مع النادي".

من جانبه، أوضح اللاعب ميمون ماحي أنه متحمس لخوض هذه التجربة والعودة إلى أجواء التباري بهولندا، موضحا أن مجموعة من اللاعبين المغاربة تألقوا بقميص نادي أوتريخت وأنه يأمل أن يكون واحدا منهم في المستقبل القريب.

بدأ ماحي لعب كرة القدم في "SC Remo" وانتهى به الأمر في أكاديمية سبارتا روتردام للشباب في عام 2011، بينما ظهر لأول مرة في كرة القدم الاحترافية في 17 أكتوبر 2012 خلال مباراة الذهاب ضد دين بوش.

ترك الجناح الأيسر روتردام في 2014 لينضم إلى نادي جرونينجن. بعد 138 مباراة لفريق فخر الشمال تمكن خلالها من تسجيل 39 هدفًا، غادر المهاجم ماحي إلى إف سي زيورخ. وعلى المستوى الدولي، لعب ماحي مباراتين دوليتين مع أسود الأطلس.