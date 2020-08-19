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الرئيسية | رياضة | عمر القادوري يقترب من اللعب في الدوري الإيطالي

عمر القادوري يقترب من اللعب في الدوري الإيطالي

عمر القادوري يقترب من اللعب في الدوري الإيطالي
أوعنا بلعيد
الأربعاء 19 غشت 2020 - 13:15

يرغب مسؤولو نادي كروتوني، العائد حديثا إلى القسم الممتاز بالدوري الإيطالي، في تعزيز صفوف ناديهم وتقويته بالتعاقد مع الدولي المغربي عمر القادوري، لاعب باوك سالونيك اليوناني، وذلك خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

وتخطط إدارة كروتوني لبناء فريق قوي قادر على المنافسة في دوري "السيري أ"، لذلك ترغب في التعاقد مع عمر القادوري الذي راكم خبرة محترمة في الكالتشيو بعدما لعب سابقا بقميص أندية عدة، من بينها تورينو وامبولي ونابولي.

ويجري الفريق الإيطالي محادثات متقدمة مع اللاعب القادوري بغية الاستفادة من خدماته بعد ثلاث سنوات قضاها في الدوري اليوناني فاز خلالها بلقب الدوري سنة 2019، وكأس اليونان سنة 2018، لا سيما وأن اللاعب يرحب بفكرة العودة إلى إيطاليا.

لاعب الوسط المغربي ارتبط اسمه كذلك ببرما الإيطالي في مناسبات عدة، ومن المنتظر أن يقدم نادي كروتوني عرضا رسميا لفريقه اليوناني من أجل حسم صفقته واستقدامه إلى المجموعة من أجل ضمان البقاء في الكالشيو وتجنب سيناريوهات المواسم الماضية بالعودة إلى "السيري ب".

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الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - شخبوط الأربعاء 19 غشت 2020 - 13:25
لاعب متواضع اتمنى من رونار عدم استدعائه للمنتخب الوطني حتى يبرهن على كعب عالي
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