24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

19/08/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:1506:4913:3617:1220:1421:35
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. بناء مدينتي المهن والكفاءات في طنجة وبني ملال‎ (5.00)

  2. دعوة لتجنيب "جيل كورونا" خسائر الهدر المدرسي (5.00)

  3. إدانة عضو في "حزب الله" بملف اغتيال الحريري (5.00)

  4. مطالب برلمانية تنشد تعديل مدونة الأسرة لتسهيل زواج وطلاق الجالية (5.00)

  5. أكادير تتصدر عدد الإصابات بـ"كورونا" في سوس‎ (3.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | رياضة | فريق فرنسي يجدد رغبته في ضم رضى الجعايدي

فريق فرنسي يجدد رغبته في ضم رضى الجعايدي

فريق فرنسي يجدد رغبته في ضم رضى الجعايدي
أوعنا بلعيد
الأربعاء 19 غشت 2020 - 01:30

يتمسك مسؤولو نادي نانت الفرنسي لكرة القدم بفكرة التعاقد مع رضى الجعايدي، لاعب الفتح الرياضي الرباطي، وضمه إلى صفوفهم خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفق مصادر هسبريس، فقد جدد الفريق الفرنسي رغبته بالتعاقد مع لاعب الفتح، وعاد إلى فتح قنوات التفاوض مع النادي ووكيل أعمال اللاعب بشأن ذلك.

وقرر مسؤولو الفريق الفرنسي العودة بعرض أفضل، لا سيما وأن نظراءهم من الفتح الرباطي رفضوا العرض الأول المقدم لهم نظرا لعدم اقتناعهم به من الناحية المادية.

ويرجح أن يرفع الفريق الفرنسي من القيمة المالية التي قدمها لإقناع الفتح بالموافقة على انتقال لاعبه إلى الدوري الفرنسي، لا سيما وأن ممثل الكرة الرباطية لا يمانع في تسريح أي لاعب يتوصل بعرض احترافي شريطة أن يكون العرض المقدم يوازي طموحات النادي واللاعب معا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.