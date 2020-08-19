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كُتّاب وآراء
فريق فرنسي يجدد رغبته في ضم رضى الجعايدي
يتمسك مسؤولو نادي نانت الفرنسي لكرة القدم بفكرة التعاقد مع رضى الجعايدي، لاعب الفتح الرياضي الرباطي، وضمه إلى صفوفهم خلال الانتقالات الصيفية الحالية.
ووفق مصادر هسبريس، فقد جدد الفريق الفرنسي رغبته بالتعاقد مع لاعب الفتح، وعاد إلى فتح قنوات التفاوض مع النادي ووكيل أعمال اللاعب بشأن ذلك.
وقرر مسؤولو الفريق الفرنسي العودة بعرض أفضل، لا سيما وأن نظراءهم من الفتح الرباطي رفضوا العرض الأول المقدم لهم نظرا لعدم اقتناعهم به من الناحية المادية.
ويرجح أن يرفع الفريق الفرنسي من القيمة المالية التي قدمها لإقناع الفتح بالموافقة على انتقال لاعبه إلى الدوري الفرنسي، لا سيما وأن ممثل الكرة الرباطية لا يمانع في تسريح أي لاعب يتوصل بعرض احترافي شريطة أن يكون العرض المقدم يوازي طموحات النادي واللاعب معا.