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الرئيسية | رياضة | برشلونة يعيد الهيكلة بإقالة المدير الرياضي أبيدال

برشلونة يعيد الهيكلة بإقالة المدير الرياضي أبيدال

برشلونة يعيد الهيكلة بإقالة المدير الرياضي أبيدال
هسبريس - أ.ف.ب
الثلاثاء 18 غشت 2020 - 18:20

أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم الثلاثاء إقالة مديره الرياضي الفرنسي إريك أبيدال من منصبه بعد يوم فقط من إقالة المدرب كيكي سيتيين، عقب الخروج المذل من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونيخ الألماني.

وجاء في بيان على موقع النادي الكاتالوني: "أف سي برشلونة وإريك أبيدال توصلا إلى اتفاق لإنهاء العقد الذي جمع الطرفين".

ويأتي هذا القرار ضمن إعادة الهيكلة الواسعة للفريق، والتي من المتوقع أن تشهد تغييرات كبيرة بعد موسم شهد تخبطات في الإدارة.

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